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Гандбол. Часть матчей в чемпионатах Беларуси перенесли, рассказываем новые даты

07 декабря 2020 20:36
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Новости Беларуси. В календаре мужского и женского чемпионатов Беларуси по гандболу перенесен ряд матчей. Изменения затронули и расписание клуба «Мешков Брест», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Европейская гандбольная федерация назначила перенесенный поединок БГК с норвежским «Эльверумом» в Лиге чемпионов на 17 декабря. Но за день до этого в расписании у мешковцев значилась домашняя встреча с минским СКА, поэтому ее сместили на 13-е число. Ввиду данного сдвига стоявшая в этот уик-энд игра брестчан с «Машекой» перенесена на 27 марта.

Гандбол. Часть матчей в чемпионатах Беларуси перенесли, рассказываем новые даты-1

Также есть изменения и в календаре женского чемпионата страны. В связи с уходом на карантин «Гомеля» и «РГУОР-Сборной-2004» ближайшие матчи этих команд смещены на конец декабря и начало 2021 года.

# Гандбол # Фотофакт

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