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Владислав Колячонок дебютировал в новом сезоне НХЛ

19 ноября 2025 18:01
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В Национальной хоккейной лиге свой дебютный матч провел Владислав Колячонок. Команда белорусского защитника «Даллас» потерпела поражение от «Айлендерс» со счетом 2:3. Айс-тайм Владислава достаточно скромный – 9,5 минуты, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За это время он заблокировал бросок и заработал коэффициент полезности 0. 

«Чикаго» Артема Левшунова обыграло «Калгари» Егора Шаранговича со счетом 5:2. Отечественные хоккеисты не набрали результативных баллов. Защитник «Чикаго» провел на площадке почти 18 минут, нападающий «Калгари» – без малого 13. 

# Хоккей

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