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Владислав Демеш завоевал олимпийскую лицензию по пулевой стрельбе

15 апреля 2024 11:48
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Владислав Демеш принес белорусской команде по пулевой стрельбе первую лицензию на Олимпийские игры в Париже, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Владислав Демеш завоевал олимпийскую лицензию по пулевой стрельбе-1

Накануне на квалификационном турнире в бразильском Рио-де-Жанейро в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров белорус набрал без малого 236 очков и занял второе место, завоевав тем самым заветный квиток на главный старт четырехлетия.

15 апреля на турнире в Рио-де-Жанейро состоятся отборочные соревнования в стрельбе из пневматической винтовки, нашу женскую команду представит Елизавета Цыдик. Также в стрельбе из пистолета на 25 метров свои силы попробует Александра Петрова.

# Спортивные соревнования # Владислав Демеш

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