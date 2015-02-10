Владимир Япринцев: Открытый чемпионат Беларуси по самбо спортсмены называют малым чемпионатом мира

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает председатель Белорусской федерации самбо, Белорусской федерации дзюдо Владимир Япринцев.

Совсем скоро в Минске пройдет очередной, 19-й уже по счету, этап Кубка мира по самбо, он же Открытый чемпионат Беларуси на призы Президента. Пару слов буквально о турнире. Готовы наши борцы, не готовы? Дадим ли бой россиянам прежде всего?

Владимир Япринцев:

В 19-й раз мы проводим турнир на призы Президента нашей страны по самбо, этим очень горды. Мало у кого есть такая история, такие богатые традиции. Наверное, это дань уважениям нашим результатам, результатам самбистов Республики Беларусь. Поэтому мы с нетерпением ждем наших гостей. Не сомневаемся, что турнир пройдет как всегда успешно и спортивные результаты будут, соответственно, те, которые мы ожидаем.

Будем надеяться, что наши борцы самбо на предстоящем турнире ошибок допускать не будут. В конце недели в Минске состоится этап Кубка мира, Открытый чемпионат страны на призы Президента Республики Беларусь. Владимир Геннадьевич, пару слов о турнире. Кого ждем в гости? И, вообще, чего ожидаем?

Владимир Япринцев:

В этом году к нам приедут в гости, мы надеемся, более 15 стран, все лидеры нашего вида спорта. Это спортсмены из России, Грузии, Азербайджана, такое дальнее зарубежье у нас будет впервые, Ирландцы, будут как всегда болгары. И, что интересно, эти страны будут представлены чемпионами мира у нас. Например, болгары привезут двух чемпионов мира действующих. Узбекистан, Туркменистан, традиционные наши по СНГ соседи. Я думаю, что борьба будет как всегда интересная.

Всегда интересны эти турниры по самбо, бывал я не раз. Не скрою: увлекательно и здорово. Но сейчас немножко о другом. Чемпионат мира, который прошел осенью. Неожиданностью стало для меня то, что мы не выиграли ни одной золотой медали. Есть сейчас в сборной какие-то такие реваншистские настроения, при том, что вы сказали, что приедут чемпионы мира? В общем-то, есть у кого брать реванш.

Владимир Япринцев:

Да, мы надеемся, что традиция не будет нарушена. На нашем турнире мы всегда выигрываем несколько золотых медалей. Если взять чемпионат мира, который проходил в Японии, на самом деле для нас это тоже было неожиданностью. Но не только для нас, а для российских спортсменов. Скажем, что небольшая адаптация, наверное, произошла, потому что в основном чемпионами стали все-таки традиционно россияне, но очень много медалей забрали монгольские спортсмены, японцы те же самые. Те люди, которые живут ближе в Востоку, скажем так.

Реваншистские настроения у нас всегда есть. Спортсмены наши в хорошем смысле слова агрессивные. И ожидаем, что медали, конечно, будут. Но сейчас у нас формат немножко другой. Если раньше у нас выступали только спортсмены, по спортивному самбо, то в этом году у нас под этой же эгидой выступают и девушки в том числе. И боевое самбо – тот вид спорта, который, конечно же, будет очень интересен нашим зрителям.

Кстати, о девушках. Это все-таки женский или не женский вид спорта?

Владимир Япринцев:

Трудно сказать. Особенно в Беларуси, так это точно женский. Потому что у нас лидеры всегда – это женщины. А если взять для примера? В Книге Гиннеса у нас находится Татьяна Москвина – 10-кратная чемпионка мира. И она белоруска. Так что можем гордиться этим.

Это называется самооборона без оружия. Да? Такая девушка может и парня защитить любого.

Владимир Япринцев:

Не дай бог такого парня иметь, которого надо, чтобы защищала девушка. У нас таких нет. У нас хорошие парни.

Чтобы такое творить, с какого возраста надо начинать заниматься?

Владимир Япринцев:

По-разному, но я советую с 10-летнего возраста. Пускай пройдет до этого ребенок акробатику, гимнастику, плавание, общий такой набор спорта. Выберет себе. Если он не сможет жить без этого, добро пожаловать к нам в секции.

А вообще много детей ходит в секции?

Владимир Япринцев:

Да, очень много. Я вам хочу сказать, что даже борцы греко-римского, тренеры греко-римского, вольного стиля не говорят, что это борьба. Они вначале говорят, что это самбо, чтобы ребенка романтизмом самбо, скажем так, заразить. А потом уже, когда года два потренируешь, когда научится бороться без куртки, тогда часто такие приемы. У нас набор, конечно, очень хороший. И в самбо, и в дзюдо ребята идут.

Вы ведь вице-председатель Международной федерации самбо. Поэтому немножко просветите нас, насколько сейчас самбо стало ближе к вступлению в ту самую олимпийскую семью.

Владимир Япринцев:

Мы проводим чемпионаты мира по студентам, по военнослужащим. Это необходимое условие для того, чтобы попытаться постучаться только в олимпийскую дверь. Сегодня у нас очень большая программа, наверное, все знаете. Вся сборная Республики Беларусь по всем видам спорта готовится к Олимпийским играм Европы. Впервые в истории. Самбо тоже именно в программе Олимпийских игр Европы.

Это уже большое движение вперед.

Владимир Япринцев:

Конечно. Это не шаг, это прыжок, конечно, в олимпийскую семью.

Вы сами неоднократный чемпион мира. С ваших пор самбо сильно изменилось или это такой вид спорта, скажем, консервативный, не сильно меняется?

Владимир Япринцев:

Он, конечно, изменился. Так как я к старшему поколению принадлежу, то мне кажется, что оно многое потеряло, потому что Советский Союз был, конечно, несомненным лидером в развитии самбо, в том, как он шел, развивался. Потому что и мы все время соревновались в дзюдо. А сегодня в дзюдо правила такие (за ноги не брать, нюансы некоторые), что самбо – основное. Тут самбист не может так активно бороться в дзюдо. Это, конечно, немножко тормозит, в том числе и развитие самбо. Поэтому немножко другое, скажем, самбо стало. Немного потеряло. Ребята идут. Все зависит от тебя самого же: можешь ты жить вообще без этого или не можешь.

Вы председатель Федерации белорусской и самбо, и дзюдо. Понятно, что виды спорта смежные. Наверное, это правильно. У меня вопрос в другом. Не ревнуют вас представители одного вида к представителям другого?

Владимир Япринцев:

Не знаю, их надо спросить. Но, наверное, что-то такое иногда бывает, мне кажется.

Самбо – это, наверное, образ жизни. Не то, что вы позанимались и на татами «оставили» самбо и ушли. Вы же за собой его «носите»?

Владимир Япринцев:

Для меня это лучшая часть моей жизни, это точно.

Насколько я знаю, есть самбо боевое, а есть спортивное. Это разное самбо или одно и то же?

Владимир Япринцев:

База одна – это спортивное самбо. Потому что мало очень людей, которые, не имея базы спортивного самбо, могут побеждать. Я никогда, по-моему, не видел только «ударников», которые били и побеждали. Но очень много раз видел чемпионов мира и Европы по боевому самбо, которые пришли из спортивного самбо. Потому что база все-таки. Вот, представьте: он может меня ударить, шатнуть, а я могу его бросить и сделать болевой. Поэтому в единоборствах (бои без правил, М-1 и так далее) очень много боевых самбистов и выходцев из борьбы вообще.

19-й турнир сейчас пройдет уже по самбо у нас. Набирает популярность, он популярен. Наверняка приезжают люди, которые и раньше уже были у нас. Отзывы о турнире, отзывы, может быть, о городе, о стране. Что говорят самбисты, эти замечательные люди?

Владимир Япринцев:

Здесь мы можем гордиться по праву не только спортивными результатами. Тот «золотой треугольник», который у нас существует (это сам город, гостиницы и Дворец спорта), где мы всегда выступаем, 19 лет. Первый, правда, у нас проходил в манеже спортивного клуба армии. Остальное все время у нас проходит во Дворце спорта. Это наш дом родной. Все ребята в восторге. Если взять спортивную часть, то все спортсмены называют это малый чемпиона мира. Потому что, наверное, не существует тех чемпионов мира, кто не принимал участия на нашем турнире. Такое горнило испытаний. Не пройдя наш турнир, вряд ли можно выступать и ожидать победы на чемпионате мира.

А город всем всегда нравится, все в восторге. У нас очень много турниров сейчас, но наш никто пальцем не трогает, потому что это же созвездие такое. Тут нужно, чтобы и сам город был красивый, и люди доброжелательные, и спортивная арена привлекательная. Все, слава богу, у нас в данном случае сходится. В четверг и пятницу мы ждем вас в гости.