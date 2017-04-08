Владимир Волчков: Имея 2:1 перед воскресеньем, наша команда настроена бороться дальше и развивать преимущество

Новости Беларуси. Белорусским теннисистам не удалось досрочно шагнуть в плей-офф мировой группы Кубка Дэвиса. В противостоянии с австрийцами после первого игрового дня наша сборная вела 2:0 и победа в парном матче гарантировала бы команде Владимира Волчкова выход в следующий раунд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Однако дуэту Мирный–Шило не удалось досрочно закрыть вопрос. В первом сете при счете 4:4 Джулиан Ноул и Юрген Мельцер сделали брейк и, взяв в последующем свою подачу, оставили партию за собой.

Второй и третий сеты вышли куда более упорными и продолжительными, они длились почти по часу, а победитель определялся лишь на тай-брейке. Сначала удачливее оказались гости, а затем белорусы возродили интригу, оставив партию за собой.

Cчет в матче стал 2:1 по сетам. Наши теннисисты не сдавались и вполне могли перевести ситуацию в свою пользу, но австрийцы, которым отступать было уже некуда, дожали хозяев, выиграв сет 6:4.

Максим Мирный, игрок сборной Беларуси по теннису:

Счет был очень близкий. Вскользь пробежали, отметили: буквально два мяча решили исход первого сета, и в четвертом сете не сложилось примерно столько же очков в нашу пользу.