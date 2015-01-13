Владимир Волчков: Есть хорошие ощущения по поводу теннисного будущего в Беларуси

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает капитан белорусской теннисной команды в Кубке Дэвиса Владимир Волчков.

Самое неожиданное, что случилось в 2014 году – это рейтинговое падение Виктории Азаренко. Недавно она призналась, что, возможно, она была в депрессии из-за расставания со своим бойфрендом (американским рэпером, музыкантом) и сама косвенно подтвердила, что в этом тоже есть причина. Как вы считаете, причина только в этом или, может быть, подверженность травмам, что-то еще?

Владимир Волчков:

Наверное, не буду комментировать ее комментарии. Единственное, что могу сказать, что когда человек так долго находится на самой вершине, и, естественно, кода ты стоишь первой ракеткой мира, в какой-то момент тебе уже просто некуда расти, это объективно очень сложно. То есть майка лидера – это очень тяжкое бремя, высокая ответственность и колоссальный объем работы. Я своими глазами видел тот сезон, когда Вика стала первой ракеткой мира. Простому человеку, в общем, это не понять. Поэтому у каждого спортсмена после достижения больших вершин наступает фаза какой-то стабилизации, где человек может задуматься о каких-то житейских вопросах, еще о чем-то. Эти те вещи, которые вписываются в нормальное развитие событий. Но самое главное, что Вика – очень амбициозный, талантливый, трудолюбивый человек. И все мы в нее верим. И я уверен, что пройдет какое-то количество времени (хотелось бы, чтобы было быстрее), но ее амбиции, трудолюбие, талант будут тянуть ее обратно на вершину.

Владимир, вы знаете, о чем говорить, потому что были тренером у Марии Шараповой. Она тоже не избежала такого рейтингового падения. Причины где-то схожи в этих случаях?

Владимир Волчков:

В том числе, потому что у Марии была проблема с плечом, у Вики, я так понимаю, была немножко проблема с ногой. И, опять же, не берусь обсуждать такие тонкие спортивны вещи, но, тем не менее, у нее очень хорошая команда. Если они на каком-то этапе сезона приняли решение завершить сезон досрочно и подготовиться к следующему, то, безусловно, это решение было взвешенное, обдуманное. И я уверен, что они в межсезонье проделали какую-то хорошую работу. И нам остается болеть за Викторию, поддерживать ее. И ждать возвращения.

А теннис – это все-таки игра молодых и быстрых или взрослых и опытных?

Владимир Волчков:

Очень хороший вопрос. За что люблю теннис – он дает возможность всем. То есть здесь есть место и молодости, таланту, задору, стремлению. И в то же время здесь есть место опыту, мудрости игровой, житейской, выносливости. Есть здесь место гибкости, скорости. В общем, огромное количество качеств, которые человек должен реализовать. Демократичный вид спорта, который дает возможность всем. Два непременных для всех условия – это трудолюбие и терпение.

Это условия вообще существования успешного человека, наверное. В любой отрасли.

Есть у нас способные, талантливые девчата, может быть, парни?

Владимир Волчков:

Есть у нас и девчата, есть у нас и молодые ребята. Но я, если можно, не буду называть фамилии, потому что есть некоторый опыт, когда рано выдаешь кредиты доверия, и где-то потом, может, ребята могут этим неправильно воспользоваться.

Я видел, в каких прекрасных условиях занимаются наши теннисисты. Ведь это тоже немаловажно.

Владимир Волчков:

Безусловно, инфраструктура – это один из китов, на которых вообще строится результат. То есть все наши желания и мечты были бы малореализуемы, если бы не было хороших условий. На данный момент у нас на базе Академии вводится в эксплуатацию второй зал, то есть мы будем иметь полноценных 8 закрытых кортов высочайшего качества. За этот годы был оборудован тренажерный зал самыми последними тренажерами. Благодаря председателю Федерации. И мы дальше дорабатываем. Мы стараемся подтягивать медицину, работаем над тем, чтобы у нас было место для отдыха спортсмена. Это, может быть, не всегда получается сразу, но, тем не менее, эти вопросы решаются. И я думаю, что скоро мы выйдем на ту ситуацию, когда будут созданы все условия, действительно, на самом высоком уровне для подготовки спортсменов. Поэтому есть хорошие ощущения по поводу будущего.

Что касается завершившегося чемпионата страны среди взрослых, он на какие мысли вас навел?

Владимир Волчков:

Конечно, мы реалисты и мы понимаем, что сегодня весь самый большой теннис происходит в Австралии, на Открытом чемпионате Австралии. Но тем не менее, что мне было очень приятно, что заметил Александр Васильевич (председатель нашей Федерации), что ребята, на которых мы смотрели год назад, и ребята, которые сегодня играли в финале и полуфинале, добавили объективно как спортсмены. Причем, прошу заметить, это были не 18-летние ребята, а это ребята, которым было 22, кому-то 24 года. То есть, вообще, сдвинуть с места спортсменов, уже состоявшихся, крайне сложно. Тем не менее это удалось сделать. У нас растет хорошая смена, отличное выступление Ники Шитковской, которая уже в финале была. Мы понимаем, где наши идеалы, конечно, но мы и здраво оцениваем ту дорогу, которую мы делаем. Мы понимаем, что мы на верном пути. Но ногу с педали газа убирать не собираемся.

И это здорово.

У нас есть комментарий к чемпионату страны, который завершился. Его нам дал один из функционеров Федерации тенниса Юрий Галкин.

Юрий Галкин, начальник отдела спортивной работы и международного сотрудничества Белорусской теннисной федерации:

Белорусская теннисная федерация учредила призовой фонд, поэтому, в принципе, все сильнейшие теннисисты Беларуси принимали участие, за исключением только тех, кто попал на Открытый чемпионат Австралии, и пары человек, у которых, к сожалению, травмы. Если говорить о статистике, то в первой 16-ке игроков, которые пробились в число 16 сильнейших, у мальчик – 14, у девочек – 12 человек – это все студенты нашей Национальной академии тенниса. Поэтому они все на виду. Особо новых имен нет, мы их всех прекрасно знаем.

Вспомните, в каких условиях вам приходилось начинать.

Владимир Волчков:

Первые занятия теннисом были в средней школе № 162, первый тренер – Вячеслав Ефимович Коников. Вот там мы первый раз познакомились с теннисом. Но могу сказать (кстати, может, на удивление многих родителей), что вообще ракетку мы в руки взяли первый раз только через полгода. Первые полгода мы учились бегать, прыгать, ловить, бросать мячик, набивать ручкой. И даже играть в стеночку рукой. Только через полгода те, которые отсеялись (потому что, понятно, на первом занятии было человек 30, на втором – 20, где-то через недели две осталось, может быть, человек пять), и потом из других классов, из других школ организовалась такая группа – уже тех, которые дошли до того этапа, когда нам дали ракетки к руки. Что, кстати говоря, было довольно мудрым шагом.

Спортивный инвентарь поменялся с тех пор?

Владимир Волчков:

Отвечу проще. Возможности сегодня у спортсменов делать первые шаги и, вообще, условия, в которых они занимаются, не сравнимы по сравнению с тем, в каких условиях начинали мы.

Сколько стоит хорошая профессиональная ракетка?

Владимир Волчков:

Я могу сказать, что порядка 150-250 долларов, в зависимости от бренда, от ее новизны.

Вопрос вам как капитану нашей команды в Кубке Дэвиса. Какие перспективы, кто будет играть, за что будем бороться?

Владимир Волчков:

Задача остается та же, что и в прошлом году: все-таки вырваться из насиженного места. А сделать это будет все же непросто, потому что нам нужен качественный сдвиг в рейтинге. Когда мы получим хотя бы первого игрока в «одиночке» топ-100, мы действительно сможем претендовать на то, чтобы двигаться вперед. Это не то, что я такой умный, это говорит статистика. Поэтому задача на данный момент – это, безусловно, бороться за победу. Но принципиальная задача – это готовить спортсменов, которые будут расти в рейтинге. И когда мы получим 1-2 игроков хотя бы в 150-100, мы сделаем этот шаг вперед.