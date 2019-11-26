Владимир Шантарович об Олимпиаде в Токио: «Они едут туда не грести – они едут биться со всеми. Это воины»

Новости Беларуси. Самая успешная сборная десятилетия. Президент Беларуси во Дворце Независимости встретился с членами национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже долгое время в этом виде спорта наши атлеты показывают стабильно высокий результат. С каждого первенства белорусские гребцы возвращаются с наградами. «Люди, которые прошли через битву». Владимир Шантарович о команде и планах на Токио

Слова благодарности и в адрес тех, кто, без преувеличения, растит и воспитывает будущих чемпионов. Глава государства наградил Владимира Шантаровича – главного тренера сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ – орденом Национального олимпийского комитета. Президент Беларуси наградил Владимира Шантаровича орденом НОК

Владимир Шантарович, главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

На Олимпиаду должны полететь спортсмены, – внимательно слушайте – которые прошли такую внутреннюю конкуренцию… И они едут туда не грести – они едут биться со всеми. Это воины. Ехать нужно – побеждать. Ехать нужно – завоевывать медали. И поедут туда только такие. Хочу поблагодарить вас за тот теплый прием, за ту пропаганду здорового образа жизни, который во главе государства. Вы бежите, показываете – это пример для молодежи, это пример даже для меня. Понимаете? Это когда хочется полежать – дождик пошел, не выйти, сделать зарядку не хочется. Но мы все двигаемся, поэтому еще раз большое вам спасибо! Вы яркий пример для подражания.