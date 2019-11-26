Прямой эфир

Владимир Шантарович об Олимпиаде в Токио: «Они едут туда не грести – они едут биться со всеми. Это воины»

26 ноября 2019 13:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Самая успешная сборная десятилетия. Президент Беларуси во Дворце Независимости встретился с членами национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже долгое время в этом виде спорта наши атлеты показывают стабильно высокий результат. С каждого первенства белорусские гребцы возвращаются с наградами.

«Люди, которые прошли через битву». Владимир Шантарович о команде и планах на Токио

Владимир Шантарович об Олимпиаде в Токио: «Они едут туда не грести – они едут биться со всеми. Это воины»-1

Слова благодарности и в адрес тех, кто, без преувеличения, растит и воспитывает будущих чемпионов. Глава государства наградил Владимира Шантаровича – главного тренера сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ – орденом Национального олимпийского комитета.

Президент Беларуси наградил Владимира Шантаровича орденом НОК

Владимир Шантарович об Олимпиаде в Токио: «Они едут туда не грести – они едут биться со всеми. Это воины»-4

Владимир Шантарович, главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:
На Олимпиаду должны полететь спортсмены, – внимательно слушайте – которые прошли такую внутреннюю конкуренцию… И они едут туда не грести – они едут биться со всеми. Это воины. Ехать нужно – побеждать. Ехать нужно – завоевывать медали. И поедут туда только такие.

Хочу поблагодарить вас за тот теплый прием, за ту пропаганду здорового образа жизни, который во главе государства. Вы бежите, показываете – это пример для молодежи, это пример даже для меня. Понимаете? Это когда хочется полежать – дождик пошел, не выйти, сделать зарядку не хочется. Но мы все двигаемся, поэтому еще раз большое вам спасибо! Вы яркий пример для подражания.

Владимир Шантарович об Олимпиаде в Токио: «Они едут туда не грести – они едут биться со всеми. Это воины»-7

Владимир Шантарович об Олимпиаде в Токио: «Они едут туда не грести – они едут биться со всеми. Это воины»-9

И, конечно, по случаю, торжества небольшое послабление спортивного режима – символический бокал шампанского. О подготовке юных атлетов, техническом оснащении и мотивации уже после официальной церемонии гребцы говорили с Президентом.

Александр Лукашенко отметил, что каждый спортсмен, который приносит результат и прославляет нашу страну, всегда будет окружен поддержкой и вниманием со стороны государства. Однако материальные блага для атлета не должны быть самоцелью. Во главе угла – и это требование Президента – должен быть результат.

# Гребля # Александр Лукашенко # Владимир Шантарович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккей. Экстралига «А». «Неман» обыграл «Юность», «Гомель» оказался сильнее «Динамо» из Молодечно
26 ноября 2019 12:33

Хоккей. Экстралига «А». «Неман» обыграл «Юность», «Гомель» оказался сильнее «Динамо» из Молодечно

Белорусские спортсмены выиграли 7 медалей на этапе Кубка Европы по шорт-треку в Польше
26 ноября 2019 12:15

Белорусские спортсмены выиграли 7 медалей на этапе Кубка Европы по шорт-треку в Польше

Президент Беларуси наградил Владимира Шантаровича орденом НОК
26 ноября 2019 10:59

Президент Беларуси наградил Владимира Шантаровича орденом НОК