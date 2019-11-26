Владимир Шантарович об Олимпиаде в Токио: «Они едут туда не грести – они едут биться со всеми. Это воины»
Новости Беларуси. Самая успешная сборная десятилетия. Президент Беларуси во Дворце Независимости встретился с членами национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже долгое время в этом виде спорта наши атлеты показывают стабильно высокий результат. С каждого первенства белорусские гребцы возвращаются с наградами.
«Люди, которые прошли через битву». Владимир Шантарович о команде и планах на Токио
Слова благодарности и в адрес тех, кто, без преувеличения, растит и воспитывает будущих чемпионов. Глава государства наградил Владимира Шантаровича – главного тренера сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ – орденом Национального олимпийского комитета.
Президент Беларуси наградил Владимира Шантаровича орденом НОК
Владимир Шантарович, главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:
На Олимпиаду должны полететь спортсмены, – внимательно слушайте – которые прошли такую внутреннюю конкуренцию… И они едут туда не грести – они едут биться со всеми. Это воины. Ехать нужно – побеждать. Ехать нужно – завоевывать медали. И поедут туда только такие.
Хочу поблагодарить вас за тот теплый прием, за ту пропаганду здорового образа жизни, который во главе государства. Вы бежите, показываете – это пример для молодежи, это пример даже для меня. Понимаете? Это когда хочется полежать – дождик пошел, не выйти, сделать зарядку не хочется. Но мы все двигаемся, поэтому еще раз большое вам спасибо! Вы яркий пример для подражания.
И, конечно, по случаю, торжества небольшое послабление спортивного режима – символический бокал шампанского. О подготовке юных атлетов, техническом оснащении и мотивации уже после официальной церемонии гребцы говорили с Президентом.
Александр Лукашенко отметил, что каждый спортсмен, который приносит результат и прославляет нашу страну, всегда будет окружен поддержкой и вниманием со стороны государства. Однако материальные блага для атлета не должны быть самоцелью. Во главе угла – и это требование Президента – должен быть результат.