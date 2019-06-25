Владимир Самсонов о Европейских играх в Минске: «Я не помню, чтобы за мою карьеру за меня так болели»

Новости Беларуси. Владимир Самсонов – Тимо Болль: такая афиша в настольном теннисе в представлении не нуждается, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Два чемпиона мира. Два чемпиона Европы. Две экс-первые ракетки мира. История их противостояния насчитывает ни один десяток матчей. Высочайший уровень оба атлета продемонстрировали и 25 июня. Таким скоростям позавидовали бы даже китайцы: они не играли, они рубились. На радость публике Самсонов взял первый сет, но на большее его не хватило. Поражение 1:4. Однако наиболее красноречиво об упорстве и принципиальности свидетельствуют цифры в сетах 12:10, 6:11, 14:16, 10:12 и 7:11.

Владимир Самсонов, участник II Европейских игр:

Было бы, конечно, намного лучше, если бы я проиграл Тимо в финале: по крайней мере, была бы медаль. А так ни медали, ни финала – ничего. Вряд ли будет еще шанс играть такой турнир у себя дома перед такой публикой. Было невероятно играть у себя дома при такой поддержке. Я не помню, чтобы за мою карьеру за меня так болели. Сейчас я вылетел – конечно, очень-очень жаль. Всегда может решить исход целого сэта какое-то одно очко. Может быть, чуть-чуть везения не хватило. С другой стороны, вроде бы играл довольно неплохо. Надеюсь, что хоть зрители увидели хороший настольный теннис и надеюсь, что придут сюда в следующий раз смотреть на нас.