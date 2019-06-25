Гончарова и Махаринская выиграли золото II Европейских игр. Рассказываем, что происходит на «Минск-Арене»

Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за событиями вторых Европейских игр. Все эти дни наши корреспонденты работают на центральных аренах и вместе с болельщиками переживают и поддерживают спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прямо сейчас мы перемещаемся к «Минск-Арене», где проходят соревнования по прыжкам на батуте и спортивной аэробике. Последние новости у корреспондента Екатерины Лихошапко.