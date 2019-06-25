Василий Кириенко о золоте на II Европейских играх: «Это довольно высокого уровня результат»

Новости Беларуси. Василий Кириенко – чемпион вторых Европейских игр. Белорусу не было равных в гонке с раздельным стартом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Эта дисциплина, к слову, коронная для нашего велогонщика. Именно в разделке Василий был чемпионом мира в 2015 году. И он стал первым белорусом, который подтвердил звание победителя Европейских игр. В Баку четыре года назад Кириенко выиграл как раз разделку, 25 июня же первенствовал еще раз. Вот так он прокомментировал свой успех сразу после завершения соревнований.

Василий Кириенко, чемпион II Европейских игр:

Тактика у меня еще была выбрана такая – равномерная езда. Постарался вначале не превысить свои способности. И потом волей-неволей вышел на околомаксимальный ритм. Это результат, я думаю, высокого уровня. Может быть, он не суперэксклюзивный, но это довольно высокого уровня результат. Поскольку я распределил силы ровно по дистанции (это мне дал мой мониторинг, который все снимает), и то, что некоторые везли мне немножечко – я даже об этом не беспокоился сильно, потому что гонка заканчивается на линии финиша.