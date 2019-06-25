Василий Кириенко о золоте на II Европейских играх: «Это довольно высокого уровня результат»

Новости Беларуси. Василий Кириенко – чемпион вторых Европейских игр. Белорусу не было равных в гонке с раздельным стартом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Василий Кириенко – чемпион вторых Европейских игр. Белорусу не было равных в гонке с раздельным стартом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Эта дисциплина, к слову, коронная для нашего велогонщика. Именно в разделке Василий был чемпионом мира в 2015 году. И он стал первым белорусом, который подтвердил звание победителя Европейских игр. В Баку четыре года назад Кириенко выиграл как раз разделку, 25 июня же первенствовал еще раз. Вот так он прокомментировал свой успех сразу после завершения соревнований.
Василий Кириенко, чемпион II Европейских игр:
Тактика у меня еще была выбрана такая – равномерная езда. Постарался вначале не превысить свои способности. И потом волей-неволей вышел на околомаксимальный ритм. Это результат, я думаю, высокого уровня. Может быть, он не суперэксклюзивный, но это довольно высокого уровня результат. Поскольку я распределил силы ровно по дистанции (это мне дал мой мониторинг, который все снимает), и то, что некоторые везли мне немножечко – я даже об этом не беспокоился сильно, потому что гонка заканчивается на линии финиша.
Сегодня на дистанции, к сожалению, у меня была такая работа, что я не мог ехать и наслаждаться болельщиками. Заметил, что большое количество людей было даже возле «Паруса», думал, семья там моя рядышком. Это все, конечно, приятно. Не так часто мы выступаем в Минске, в Беларуси, когда соревнования проводятся на высоком уровне. Я даже своих соперников спросил, пару человек, – всем понравилось, что проводится у нас. Нет помпезности какой-то лишней. Я для себя отметил, что проводится все корректно очень, аккуратно.