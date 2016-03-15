Владимир Пинчук, учредитель ФК «Ислочь»: В Молодечно нас встретили так, будто приехал «Манчестер Юнайтед»

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает учредитель ФК «Ислочь» Владимир Пинчук.

Добрый вечер. Как настроение, чувствуется ли начало футбольного сезона?

Владимир Пинчук:

Добрый вечер. Настроение прекрасное, потому что запахло весной, запахло футболом. Ждем новых впечатлений, эмоций. Поэтому настроение хорошее.

Владимир Ананьевич, в субботу на газоне стадиона ФК «Минск» вы проводили предсезонный спарринг с «горожанами», а вчера там уже кипели страсти Суперкубка. Скажите, сколько времени пройдет, прежде чем «Ислочь» будет бороться за трофей такого уровня?

Владимир Пинчук:

Хотелось бы, чтобы немного. В этом сезоне планируем закрепиться, показать себя, зарекомендовать, посмотреть, что мы стоим, что представляем из себя на уровне элиты белорусского футбола.

Нынешний матч за Суперкубок получился, пожалуй, самым скандальным за всю историю его проведения. Рефери Виталий Севостьяник стал чуть ли не главным действующим лицом в игре. Сперва был засчитан довольно спорный гол БАТЭ, затем отменен, как многим показалось, чистый гол «Шахтера». Какой ваш взгляд на первый эпизод с голом Иванича?

Владимир Пинчук:

Если бы я был судьей, я бы этот гол не засчитал.

То есть Иванич бил, в принципе, Родионов мелькал перед вратарем.

Владимир Пинчук:

Там не понятно было, сыграл он или не сыграл. Я не владею судейскими терминами, просто, чисто по-человечески, скажу, как я это вижу: этот гол я бы, конечно, не засчитал.

Второй момент, когда «Шахтер» забил, а судья гол не засчитал.

Владимир Пинчук:

Что касается этого момента, то этот гол я бы, скорее всего, засчитал. Вчера просматривал повтор, и мне казалось, что боковой судья даже не успевал за ситуацией, когда шла подача. Тяжело прокомментировать, но мне показалось, что гол там был. Мне кажется, он даже не успел увидеть линию, было там вне игры или не было. Это мое мнение.

В прошлом сезоне в Первой лиге вам часто доводилось сталкиваться с некими такими спорными ситуациями?

Владимир Пинчук:

Это футбол, конечно, спорные ситуации возникают всегда. Мы не только с ними сталкивались, мы с ними воевали. И в позапрошлом сезоне, и в прошлом. У нас такая команда, такой коллектив, что если мы видим, что присутствует явный беспредел, то мы стараемся с этим бороться и за это получаем, но все равно.

А бороться реально?

Владимир Пинчук:

Вообще, да. В любой ситуации, в любом случае не надо вешать уши, опускать руки, надо бороться.

По-другому и быть не может в вашей ситуации, с учетом того, если вспомнить, как вообще клуб «Ислочь» начинал, с чего, как и до каких высот вырос.

Владимир Пинчук:

Начинали мы немного спонтанно, можно сказать. Второй учредитель Виталий Курило и я – мы оба жители деревни Тарасово. И выросли на этом футбольном поле, которое там есть, провели там все детство. Потом Тарасово разрасталось, а детей на стадионе становилось все меньше и меньше. Потом вообще куда-то пропали. Все поросло бурьяном, и мы с Курило за бокалом пива, можно сказать, подумали, что было бы неплохо прийти, когда нам будет лет 50-60, и посмотреть, как там будут играть детишки в футбол, вспомнить свое детство, юность. И решили к этому идти потихоньку, начали играть на чемпионате района, потом – области. Все знают: Вторая лига, Первая, региональный кубок УЕФА.

У нас на слуху «Крумкачы». Все про них говорят, обсуждают, насколько эта команда феноменальна. Обидно за «Ислочь». Вы же команда такого же уровня, но про вас не слышно. Почему?

Владимир Пинчук:

Мне как-то задавали этот вопрос уже, потому что мы проиграли в плане пиара «Крумкачам». Тут можно по-разному отвечать на этот вопрос. Мы же с ними не соревновались. Можно сказать, у них хорошо поставлена эта работа, они задали тон в стране. Им только похвала. Но я говорил, как у нас в Беларуси: «Што занадта, то не вельмі». То есть когда уже пошел небольшой перебор, я просто высказал свою точку зрения. БАТЭ выигрывает у «Ромы», и это непонятно где в новостях. А везде «Крумкачы», не понятно, по какому поводу.

Помимо пиара, который сейчас почему-то всеми выдвигается на первое место, немаловажно хорошо играть.

Владимир Пинчук:

Сам футбол, конечно.

И вопрос лицензирования, которое с первого раза прошли далеко не все (я думаю, что всех в итоге допустят к чемпионату), тоже очень важен. У вас в этом плане вопросы были какие-то, как вы собирали бюджет, потому что с этим тоже есть проблемы сейчас у многих команд? Где будете проводить домашние матчи?

Владимир Пинчук:

Что касается лицензирования, мы не с первого раза. Там нужно было предоставить какие-то документы незначительные, были технические моменты, нужно было внести исправления, поправки, поэтому мы вторично подали недостающие документы и исправили то, что нужно было исправить. С лицензированием у нас все хорошо. Что касается финансовой стороны, изначально планировался бюджет, он был в районе 17 млрд и так далее. Но на данный момент мы понимаем, что он будет немножко меньше. Пока, может, и взлетит еще, потому что у нас ведется очень много переговоров с различными компаниями, банками и так далее. Что касается где мы будем проводить матчи, я думаю, вся страна уже знает, что это будет Молодечно. Это футбольный город, братья Маковские оттуда, в Молодечно любят футбол. В связи с тем, что в Минске уже много футбола, мы направили свои взоры в сторону Молодечно. И хочу отметить, кстати, что нас тепло встретили там (и руководство города, и администрация стадиона, и так далее), мы договорились обо всем. Нам во всем зеленый свет. Такое ощущение, что приехала не «Ислочь», а как минимум «Манчестер Юнайтед».

Они соскучились, наверное, по футболу, давно не было большого футбола.

Владимир Пинчук:

Да. И это все-таки знаковое событие, Высшая лига придет в город.

Я недавно был в Тарасово. Судя по количеству хороших домов, там живет немало людей состоятельных. Может быть, каждый бы сбросился и построили бы стадиончик хороший в Тарасово, там бы играли?

Владимир Пинчук:

Вы подняли хорошую тему. В этом году Тарасово будет 500 лет. Мы подписали в 2011 или в 2012 году договор, по которому нам выделялась земля в Тарасово и в Большевике под строительство футбольных стадионов. Это в рамках одного инвест-договора. И когда мы начали оформлять землю уже в Тарасово, все технические моменты, то столкнулись с проблемой. «Белгипрозем» нам не согласовал документы, мы 2,5 года занимались этим вопросом, но это пока осталось практически на том же уровне, с чего и начиналось. И в то же время к этой знаменательной дате, мы сейчас будем просить руководство области, чтобы все-таки эту проблему разрешить и попробовать сдвинуть вопрос и построить в Тарасово не знаю как стадион, но хотя бы футбольное поле. Потому что в Минском районе нет не то, что стадиона, нет ни одного футбольного поля. Можно сказать, богатейший район страны, но пока на данный момент руки не дошли. А хотелось бы видеть в Заславле. Я считаю, это вообще жемчужина Минского района.

Спасибо, что пришли. Дерзайте, надеемся, у вас все получится.

Владимир Пинчук:

Спасибо. Я тоже хотел бы воспользоваться предоставленной возможностью. Поблагодарить в первую очередь, конечно, вас, поблагодарить наших болельщиков, которые на протяжении многих лет с нами. И хочу пригласить всех любителей белорусского футбола, чтобы шли на стадион, не сидели на диванах. Давайте вместе будем делать праздник футбола. Не говорить, что они плохо играют, поэтому не ходим. Вы придите, так они лучше заиграют, потому что они будут играть для вас. Поэтому я еще раз обращаюсь к нашим любителям футбола: приходите на стадион.