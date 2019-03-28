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Владимир Базанов: очень много надо делать в инфраструктуре

28 марта 2019 09:35
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Новости Беларуси. У Белорусской федерации футбола новый председатель, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

27 марта в Доме футбола прошла рекордно долгая отчетно-выборная конференция. Она продлилась шесть часов. Кандидат на пост председателя был только один – Владимир Базанов. Его кандидатуру поддержало абсолютное большинство.   

Владимир Базанов: очень много надо делать в инфраструктуре-1

Владимир Базанов, председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола»:
Конечно, очень много надо делать. Во-первых, в инфраструктуре. Мы удивляемся, почему исландцы играют на чемпионате мира, а мы не играем. Их там 350 тысяч, да? А потому, что у них масса полей сделана, где ребята тренируются, и тренируются здорово. Есть подпитка национальной команде.

Поэтому я сразу первую задачу ставил: надо обратить внимание на детско-юношеский наш футбол.

Владимир Базанов: очень много надо делать в инфраструктуре-4

Самые жаркие споры разгорелись за места в исполкоме федерации футбола. Выборы продлились больше трех часов. Вне руководящего органа едва не оказался Сергей Сафарьян. Но в последний момент один из претендентов снял свою кандидатуру, и итоговый пул был сформирован. Первым заместителем стал Юрий Вергейчик. Заместителями – Михаил Вергеенко и Михаил Ботников.

# Футбол Беларуси # Владимир Базанов # Фотофакт

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