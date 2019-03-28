Владимир Базанов: очень много надо делать в инфраструктуре

27 марта в Доме футбола прошла рекордно долгая отчетно-выборная конференция. Она продлилась шесть часов. Кандидат на пост председателя был только один – Владимир Базанов. Его кандидатуру поддержало абсолютное большинство.

Владимир Базанов, председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола»:

Конечно, очень много надо делать. Во-первых, в инфраструктуре. Мы удивляемся, почему исландцы играют на чемпионате мира, а мы не играем. Их там 350 тысяч, да? А потому, что у них масса полей сделана, где ребята тренируются, и тренируются здорово. Есть подпитка национальной команде.

Поэтому я сразу первую задачу ставил: надо обратить внимание на детско-юношеский наш футбол.