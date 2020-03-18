Владимир Базанов о переносе Лиги наций: нам перенесли на июнь, пока без даты

Новости Беларуси. Чемпионат Европы перенесен, матчи плей-офф Лиги наций тоже, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

17 марта УЕФА объявило о том, что континентальное первенство, которое должно было состоятся этим летом, пройдет в 2021 году.

Чемпионат Европы по футболу перенесли на лето 2021 года

Лигу наций сдвинули меньше. Планируется, что с командой Грузии мы встретимся летом.