Олимпийский огонь доставят из Японии в Афины специальным рейсом

Новости Японии. 18 марта самолет с ливреей Токио-2020 вылетел из Японии в Афины, чтобы забрать олимпийский огонь, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Оргкомитет Игр заявил, что предпочел не отправлять в Грецию делегацию высокого уровня.

По словам организаторов, посол Японии в Греции получит пламя во время специальной церемонии. Он передаст его чиновникам, которые посетили Грецию на прошлой неделе. Они же будут сопровождать огонь в Японию.

20 марта олимпийский огонь прибудет на авиабазу Мацусима. Ранее стало известно, что старт эстафеты огня по территории Японии пройдет без зрителей.