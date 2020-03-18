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Олимпийский огонь доставят из Японии в Афины специальным рейсом

18 марта 2020 15:13
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Новости Японии. 18 марта самолет с ливреей Токио-2020 вылетел из Японии в Афины, чтобы забрать олимпийский огонь, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Оргкомитет Игр заявил, что предпочел не отправлять в Грецию делегацию высокого уровня.

Эстафета продлится 121 день. В Греции состоялась церемония зажжения олимпийского огня

Олимпийский огонь доставят из Японии в Афины специальным рейсом-1

По словам организаторов, посол Японии в Греции получит пламя во время специальной церемонии. Он передаст его чиновникам, которые посетили Грецию на прошлой неделе. Они же будут сопровождать огонь в Японию.

20 марта олимпийский огонь прибудет на авиабазу Мацусима. Ранее стало известно, что старт эстафеты огня по территории Японии пройдет без зрителей.

Олимпийский огонь доставят из Японии в Афины специальным рейсом-4

Олимпийский огонь доставят из Японии в Афины специальным рейсом-6

# Олимпиада 2020 # Фотофакт

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