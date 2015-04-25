ВК «Строитель» — самый сильный волейбольный клуб Беларуси

Новости Беларуси. «Строитель» снова самый сильный волейбольный клуб Беларуси. Золотые медали национального чемпионата подопечные Александра Сингаевского выиграли в рекордный 6-ой раз кряду. Кроме того, в этом сезоне минчане дошли до полуфинала европейского Кубка вызова. В общем, соревновательный год у «Строителя» явно удался.

Сделал дело — гуляй смело. Это как раз про «Строитель». И торжественная церемония подведения итогов работы за год лишней не видится никак. Все-таки минчане в 2015 году отработали так, что многим стоило бы поучиться.

Подопечные Александра Сингаевского выступили в Кубке России, выиграли Кубок Беларуси, затем добрались до полуфинала на евроарене, а на последок обзавелись золотом чемпионата Беларуси.

Так сразу и не скажешь, какое из достижений «Строителя» самое ценное. Важно одно – по ходу всего сезона минчане неизменно проявляли характер. Где нужно – добавляли. Где можно дать слабину – отдыхали. В финальной серии с БАТЭ на тот момент еще 5-кратный чемпион уступал 0:2, однако выиграл три подряд матча, причем 2 из них на выезде и обзавелся 6-ым титулом.

Поэтому и неудивительно, что большинство личных наград достались представителям столичного клуба. В общем, команда еще раз доказала — на данный момент «Строителю» нет равных в мужском белорусском волейболе, сообщили в программе «СТВ-спорт».