Сборные Колумбии и Парагвая разыграют золото чемпионата мира по футзалу 25 апреля

Новости Беларуси. Через несколько часов разрешится главная интрига чемпионата мира по футзалу. «Золото» разыграют действующие чемпионы — колумбийцы и вице-лидеры планеты парагвайцы. В Беларусь приехали 16 команд, причем были и совсем экзотические представители. Например, маленькая страна Кюрасао.

За четверть века Беларусь стала первой европейской страной, принимающей международный чемпионат по футзалу. Раньше соревнования по этому вид спорта не покидали пределы Южной Америки.

Люк Нейс, ассистент-тренер сборной Бельгии по футзалу:

Естественно, Минск-арена сегодня лучшая. Это такой большой стадион, такой комплекс. Много публики. Все было на высшем уровне. Мы были, конечно, и на других спортивных соревнованиях. Все было меньше. Я считаю, что это топ.

Стивен Дильен, игрок сборной Бельгии по футзалу:

Это было фантастически, на каждой игре присутствовали, по крайней мере, по 3-4 тысячи человек, которые за нас болели. Для нас это большая поддержка.

В Беларуси соревнования такого топового уровня проводятся не часто. Но прошлогодний чемпионат мира по хоккею показал: наши болельщики любят спортивные соревнования, а страна умеет их организовывать. Отмечают это и признанные виртуозы мяча — сборная по футзалу Бразилии. Команда вышла из турнира и в финале не участвует, но до сих пор спортсмены не спешат проститься с экзотической для них страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жилмар Родригес, игрок сборной Бразилии по футзалу:

Церемония открытия была просто потрясающая. Скажу, что был впечатлен даже не болельщиками, а организаторами. Все было на высшем уровне. Я впечатлен страной и людьми, а в особенности белорусской культурой. Вы здесь очень интеллигентные. У нас в стране немножко не так. Сейчас у вас учимся.