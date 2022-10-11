«Витебск» в чемпионате Беларуси по хоккею одолел «Неман» – и ещё два результата

Новости Беларуси. Три матча были сыграны в чемпионате Беларуси по хоккею. Нетипичный счет был зафиксирован в Витебске, где промежуточный лидер принимал гродненский «Неман», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Зрители увидели лишь одно взятие ворот. Во втором тайме забросил Илья Камбович. Больше цифры на табло не менялись. Эта виктория позволила «Витебску» закрепиться на вершине турнирной таблицы. Теперь отрыв от конкурентов составляет 3 очка.