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«Витебск» в чемпионате Беларуси по хоккею одолел «Неман» – и ещё два результата

11 октября 2022 10:06
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Новости Беларуси. Три матча были сыграны в чемпионате Беларуси по хоккею. Нетипичный счет был зафиксирован в Витебске, где промежуточный лидер принимал гродненский «Неман», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Витебск» в чемпионате Беларуси по хоккею одолел «Неман» – и ещё два результата-1

Зрители увидели лишь одно взятие ворот. Во втором тайме забросил Илья Камбович. Больше цифры на табло не менялись. Эта виктория позволила «Витебску» закрепиться на вершине турнирной таблицы. Теперь отрыв от конкурентов составляет 3 очка.

«Витебск» в чемпионате Беларуси по хоккею одолел «Неман» – и ещё два результата-4

С перевесом всего в одну шайбу завершилось и противостояние «Могилева» и «Бреста». А вот «Юность» обыграла «Химик» более уверенно.

# Хоккей Беларуси # Илья Камбович # Фотофакт

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