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Виталий Тишуров о выступлении белорусов на ЧМ по муай-тай: «Кто-то оправдал мои ожидания, кому-то пришлось тяжелее»

23 декабря 2021 20:46
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Новости Беларуси. В Минспорта чествовали сборную Беларуси по муай-тай. Наша дружина на чемпионате мира показала весьма приличный результат, став третьей в командном зачете, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Виталий Тишуров о выступлении белорусов на ЧМ по муай-тай: «Кто-то оправдал мои ожидания, кому-то пришлось тяжелее»-1

Виталий Тишуров, главный тренер сборной Беларуси по восточным видам единоборств:  
Кто-то оправдал мои ожидания, кому-то пришлось тяжелее. Но в целом картинка неплохая, довольны. План мы выполнили медальный, надеемся, что на следующий год результат будет еще выше.  

Виталий Тишуров о выступлении белорусов на ЧМ по муай-тай: «Кто-то оправдал мои ожидания, кому-то пришлось тяжелее»-4

Сейчас у сборной заслуженный отдых. А затем вновь в зал. 2022 год будет насыщенным. Здесь и Европа по кикбоксингу, и мир по муай-тай, и Всемирные игры единоборств. Есть к чему стремиться и что покорять.  

# Тайский бокс # Виталий Тишуров # Фотофакт

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