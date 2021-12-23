Виталий Тишуров о выступлении белорусов на ЧМ по муай-тай: «Кто-то оправдал мои ожидания, кому-то пришлось тяжелее»

Новости Беларуси. В Минспорта чествовали сборную Беларуси по муай-тай. Наша дружина на чемпионате мира показала весьма приличный результат, став третьей в командном зачете, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виталий Тишуров, главный тренер сборной Беларуси по восточным видам единоборств: Кто-то оправдал мои ожидания, кому-то пришлось тяжелее. Но в целом картинка неплохая, довольны. План мы выполнили медальный, надеемся, что на следующий год результат будет еще выше.

Сейчас у сборной заслуженный отдых. А затем вновь в зал. 2022 год будет насыщенным. Здесь и Европа по кикбоксингу, и мир по муай-тай, и Всемирные игры единоборств. Есть к чему стремиться и что покорять.