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Виталий Пинчук – первый участник Матча звёзд КХЛ

24 ноября 2025 18:19
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Завершилось голосование по выбору первого участника Матча звезд Континентальной хоккейной лиги. Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук с солидным отрывом занял первое место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш форвард давно полюбился болельщикам, это подтвердили и цифры – почти 31 % всех респондентов отдали свой голос за белоруса. Всего в лонг-листе были представлены 55 исполнителей. Пинчук в третий раз отправляется на звездный уикенд, который пройдет с 6 по 8 февраля будущего года в Екатеринбурге. 

Формат турнира также претерпел изменения. Игроки будут разбиты на четыре команды, которые сыграют мини-турнир. В каждом матче зрители увидят два периода по 10 минут.

# Хоккей

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