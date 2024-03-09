Виолетта Гуреева стала лучшей из белорусок на этапе Кубка Леднёва – итоги турнира

Перед заключительным видом – бегом со стрельбой – спортсменка шла седьмой. Но смогла немного улучшить свое положение и подтянуться к лидерам. К слову, весь пьедестал заняли россиянки. Такой исход был вполне вероятен. Гостьи приехали основным составом. А наши сильнейшие атлеты выступают на этапе Кубка мира. Поэтому даже попадание в цветочную церемонию можно считать приемлемым результатом.

Виолетта Гуреева, спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по современному пятиборью:

Всем быть довольным, не скажу, что я довольна, плавание – немного не мои секунды. В фехтовании не получилась вторая половина. Но в общем и целом, если не ошибаюсь, шестой результат, можно работать дальше. Все девочки молодцы, умнички, все очень сильно старались, растут в своих результатах с каждым годом, даже бы сказала каждые полгода кто-то прибавляет. И это здорово, потому что есть конкуренция и она становится все лучше и лучше.

Напомним, накануне в мужском финале лучшим у белорусов был Артем Евстигнеев. Он занял четвертое место. В общем, наша молодежь конкурентна, но работы предстоит еще много.