Виолетта Гуреева стала лучшей из белорусок на этапе Кубка Леднёва – итоги турнира

Подрастающее поколение пятиборцев соревновалось в Минске. Здесь завершился первый этап Кубка Павла Леднева. Лучшей из наших стала Виолетта Гуреева. В итоговом протоколе она заняла шестое место, сообщили в программе СТВ-Спорт».
Подрастающее поколение пятиборцев соревновалось в Минске. Здесь завершился первый этап Кубка Павла Леднева. Лучшей из наших стала Виолетта Гуреева. В итоговом протоколе она заняла шестое место, сообщили в программе СТВ-Спорт».
Перед заключительным видом – бегом со стрельбой – спортсменка шла седьмой. Но смогла немного улучшить свое положение и подтянуться к лидерам. К слову, весь пьедестал заняли россиянки. Такой исход был вполне вероятен. Гостьи приехали основным составом. А наши сильнейшие атлеты выступают на этапе Кубка мира. Поэтому даже попадание в цветочную церемонию можно считать приемлемым результатом.
Виолетта Гуреева, спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по современному пятиборью:
Всем быть довольным, не скажу, что я довольна, плавание – немного не мои секунды. В фехтовании не получилась вторая половина. Но в общем и целом, если не ошибаюсь, шестой результат, можно работать дальше. Все девочки молодцы, умнички, все очень сильно старались, растут в своих результатах с каждым годом, даже бы сказала каждые полгода кто-то прибавляет. И это здорово, потому что есть конкуренция и она становится все лучше и лучше.
Напомним, накануне в мужском финале лучшим у белорусов был Артем Евстигнеев. Он занял четвертое место. В общем, наша молодежь конкурентна, но работы предстоит еще много.
Елена Нырцова, тренер-преподаватель РЦОП по водным видам спорта:
Чего нам не хватает, как правило, это фехтование, где-то чуть-чуть в верховой езде. В целом в современном пятиборье по чуть-чуть. Вот и складывается из этого результат. На сегодня нужно в каждом виде иметь крепкий, непровальный результат. Если раньше можно было одним-двумя видами закрыть, то сейчас нужно иметь крепкие все пять.
Поскольку белорусы вернулись на международную арену, то приоритетом для лидеров являются этапы Кубка мира и сам планетарный форум. А на этапах Кубка Леднева будет обкатываться подрастающее поколение.