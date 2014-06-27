Виндсерфинг в Беларуси. С чего и когда начинать и чем полезен этот вид спорта?

Юлия Крепчук, корреспондент:

Виндсерфинг – идеальное направление для тех, кто любит скорость, воду и волны. Для того, чтобы им заниматься, вовсе не обязательно ехать далеко за моря и океаны. Все это возможно здесь, на Минском море. Для этого есть все условия: создан клуб, неглубокое море, а, главное, есть ветер. С чего же начинают в виндсерфинге?

Виндсерфинг – это два в одном: спорт и активный отдых, суть которого в виртуозном управлении на воде небольшой доской с парусом.

Это направление зародилось в 60-е годы 20 века. И всего за несколько десятилетий стало популярным во всем мире.

С берега кажется, что это занятие под силу только самым смелым и отчаянным. Но на самом деле все обстоит иначе. Вопреки стереотипам, любой от 5 лет и старше может попробовать себя в этом виде спорта и выйти под парусом уже с первых дней занятий.

Более того, заниматься виндсерфингом можно в любую погоду и при любом ветре.

Владимир Холодинский, председатель Белорусской ассоциации виндсерфинга:

Если говорить о виндсерфинге как об экстремальном виде спорта, то, конечно, хотелось бы, чтобы ветер был 8-10 м/с, когда достигаются самые большие скорости, когда адреналин просто захватывает.

Так что если вы все еще сомневаетесь в своих силах, то лучше не тратить время на раздумья, а отправляться туда, где вас быстро обучат всем премудростям, и смело выходить на воду.

Все, что нужно для начала, это ветер, правильно подобранная экипировка (гидрокостюм и спасательный жилет) и пару дельных советов от настоящих профессионалов.

Артем Джавадов, мастер спорта, чемпион мира и Европы по виндсерфингу:

Чаще всего любители совершают такую ошибку: они боятся упасть в воду, что ничего не получится. Боятся паруса, воды и ветра. Когда ты начинаешь понимать ветер, понимать волну, понимать, что нужно делать на доске, тебе очень просто и ты себя чувствуешь одним целым – ты и доска.

Само мастерство виндсерфинга начинается с умения собирать парус и управления этой конструкцией. Освоить все это самостоятельно довольно сложно. Поэтому и существуют специальные клубы, где опытные гуру обучают технике безопасности, базовой стойке и поворотам на парусе, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Никита Циркун, мастер спорта, чемпиона мира и Европы по виндсерфингу:

Для начала мы должны понять, в какую сторону идет ветер и как нам стать. Должны мы стать, чтобы ветер дул нам либо спереди, чуть-чуть правее. Желательно в спину. И тогда мы беремся за парус, мачта впереди, становимся на ветреный бок доски. Тут главное не потерять равновесие и не упасть. Когда мы встали, главное определить свой курс. Если это базовые знания, новички, они идут ровненько перпендикулярно ветру. Там не надо особо мудрить. Мы берем парус, ставим его по ветру и идем. Держим равновесие. Если мы захотим, например, идти чуть острее к ветру или полнее, то это регулируется, конечно же, парусом.

На воде дело за малым: отработать полученные знания, а потом в полной мере наслаждаться скоростью и скользить по воде навстречу горизонту. А это уже вопрос времени, потому что уверенность и мастерство в любом занятии приходят только с практикой.

Владимир Холодинский, председатель Белорусской ассоциации виндсерфинга:

У нас Белорусская ассоциация виндсерфинга ежегодно проводит соревнования именно любительского плана. Эти соревнования позволяют сконцентрироваться всем любителям в одном месте, объединиться, меняться своими данными. Что самое главное, воочию увидеть самые перспективные, самые лучшие, самые последние навыки и применить их в последствии самостоятельно.

Опытные виндсерферы уверены: достаточно один раз попробовать, чтобы понять: это не просто красивый отдых, но и возможность бросить вызов стихии и испытать себя с совершенно новой стороны.

Никита Циркун, мастер спорта, чемпиона мира и Европы по виндсерфингу:

Парус в этом случае ничего не весит. Главное правильно отыграть своим туловищем, где-то подвиснуть, где-то отпустить. И тогда все очень просто.

Артем Джавадов, мастер спорта, чемпион мира и Европы по виндсерфингу:

Что дает виндсерфинг для жизни? Хорошую физическую форму, развивает в каком-то плане ум, ты становишься умнее.

Юлия Крепчук, корреспондент:

Таким образом, словить волну каждому по плечу. Несколько дней интенсивных тренировок обеспечат вам массу эмоций и положительных впечатлений. Живите активно.