Виктория Секретова: «Должны были со всеми силами и со всеми эмоциями также выходить и играть»

Первую партию минчанки взяли достаточно уверенно – 25:17. Вторая осталась за ними же, но соперницы уже играли убедительнее и начали навязывать борьбу – 25:21. Однако перевести эту встречу хотя бы в четыре сета волейболисткам Полесья не удалось: и в третьей партии действующие чемпионки были сильнее – 25:16. Итоговый счет 3:0, пятая подряд победа в финале турнира и седьмое чемпионство в истории команды.

Виктория Секретова, нападающая команды «Минчанка»:

После тяжелой дороги нам пришлось играть, но мы все равно были полностью настроены, мы знали, что «Минчанка» – это уже статус такой белорусский, поэтому должны были со всеми силами и со всеми эмоциями также выходить и играть. Конечно, победы всегда подзаряжают. И несмотря на то, что сейчас очень тяжелый график, почти без выходных, ничего не успеваем. Но мы настроены выложить вот в эти все... каждый день, каждая игра – это будет для нас все, и мы на ней выложимся. Надеюсь, она принесет победу.