Виктория Чайка о Кубке Беларуси по пулевой стрельбе: россияне привезли очень сильный состав, конкуренция высочайшая

14 января вновь подтвердили свой высочайший класс российские стрелки. В стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров весь подиум остался за россиянками. Золото завоевала Юлия Круглова. Наша Таисия Палюшик заняла четвертое место. В стрельбе из малокалиберного пистолета также не было равных стрелкам из России. Лучший результат показал Антон Морилов.

Виктория Чайка, главный тренер национальной команды Беларуси по пулевой стрельбе:

Россияне привезли в этот раз свой очень сильный состав, первый состав. Кроме первого, еще второй состав, сильнейшие юниоры. Поэтому уровень борьбы очень высокий, а конкуренция высочайшая. Наши сражаются. Обычно начало года бывает довольно тяжелым – после перерыва, после адаптации спортсменов к новому оружию. Но ребята показывают хорошие результаты, уже видно, что смена оружия пошла на пользу нашим винтовочникам, ну и пистолетчикам тоже. Сейчас самое главное – не сбавлять обороты и продолжать дальше наращивать результат технический.