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Виктория Чайка о Кубке Беларуси по пулевой стрельбе: россияне привезли очень сильный состав, конкуренция высочайшая

14 января 2023 18:24
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Новости Беларуси. В спортивно-стрелковом комплексе имени Тимошенко продолжается первый этап Кубка Беларуси по пулевой стрельбе. В стартах принимают участие спортсмены из Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Чайка о Кубке Беларуси по пулевой стрельбе: россияне привезли очень сильный состав, конкуренция высочайшая-1

14 января вновь подтвердили свой высочайший класс российские стрелки. В стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров весь подиум остался за россиянками. Золото завоевала Юлия Круглова. Наша Таисия Палюшик заняла четвертое место. В стрельбе из малокалиберного пистолета также не было равных стрелкам из России. Лучший результат показал Антон Морилов.

Виктория Чайка о Кубке Беларуси по пулевой стрельбе: россияне привезли очень сильный состав, конкуренция высочайшая-4

Виктория Чайка, главный тренер национальной команды Беларуси по пулевой стрельбе:
Россияне привезли в этот раз свой очень сильный состав, первый состав. Кроме первого, еще второй состав, сильнейшие юниоры. Поэтому уровень борьбы очень высокий, а конкуренция высочайшая. Наши сражаются. Обычно начало года бывает довольно тяжелым после перерыва, после адаптации спортсменов к новому оружию. Но ребята показывают хорошие результаты, уже видно, что смена оружия пошла на пользу нашим винтовочникам, ну и пистолетчикам тоже. Сейчас самое главное – не сбавлять обороты и продолжать дальше наращивать результат технический.

Виктория Чайка о Кубке Беларуси по пулевой стрельбе: россияне привезли очень сильный состав, конкуренция высочайшая-7

Завтра, 15 января, заключительный день соревнований. Также в воскресенье состоится награждение и церемония закрытия.

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# Стрельба # Таисия Палюшик # Антон Морилов # Юлия Круглова # Виктория Чайка # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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