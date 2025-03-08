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Виктория Азаренко завершила борьбу на теннисном турнире категории 1000 в Индиан-Уэллсе

08 марта 2025 11:09
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Виктория Азаренко завершила борьбу на теннисном турнире категории 1000 в американском Индиан-Уэллсе, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Непреодолимой преградой стал второй круг. В поединке 1/32 финала наша спортсменка в двух сетах уступила более рейтинговой оппонентке – китаянке Чжэн Циньвэнь. Соперницы провели на корте полтора часа. Белоруска исполнила один эйс при четырех двойных и реализовала все три брей-поинта. Для продолжения борьбы этого оказалось недостаточно – 3:6, 4:6. Ожидается, что этой ночью в Америке дебютирует первая ракетка планеты Арина Соболенко.

# Теннис # Виктория Азаренко

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