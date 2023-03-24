Прямой эфир

Виктория Азаренко вышла в 1/16 теннисного турнира категории 1 000 в Майами

24 марта 2023 10:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Один час и 15 минут – именно столько времени потребовалось Виктории Азаренко, чтобы выйти в 1/16 финала турнира категории 1 000 в Майами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Виктория Азаренко вышла в 1/16 теннисного турнира категории 1 000 в Майами-1

В поединке второго круга белоруска довольно буднично прошла итальянку Камилу Джорджи. Наша спортсменка первенствовала практически по всем статистическим показателям. А разницу в классе лучше всего характеризуют итоговые цифры – 6:3, 6:1. В следующем раунде Виктория Азаренко сразится с полькой Магдой Линетт.  

Виктория Азаренко вышла в 1/16 теннисного турнира категории 1 000 в Майами-4

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Теннис # Виктория Азаренко # Камила Джорджи # Магда Линетт # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Нас просто удалили». Белорусов не допустили к чемпионату Европы по тяжёлой атлетике
23 марта 2023 20:32

«Нас просто удалили». Белорусов не допустили к чемпионату Европы по тяжёлой атлетике

25 марта станут известны победители чемпионата Беларуси по настольному теннису
23 марта 2023 20:16

25 марта станут известны победители чемпионата Беларуси по настольному теннису

Олимпийская чемпионка Антонина Кошель стала председателем объединения ветеранов спорта
23 марта 2023 20:01

Олимпийская чемпионка Антонина Кошель стала председателем объединения ветеранов спорта