Виктория Азаренко вышла в 1/16 теннисного турнира категории 1 000 в Майами

Один час и 15 минут – именно столько времени потребовалось Виктории Азаренко, чтобы выйти в 1/16 финала турнира категории 1 000 в Майами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В поединке второго круга белоруска довольно буднично прошла итальянку Камилу Джорджи. Наша спортсменка первенствовала практически по всем статистическим показателям. А разницу в классе лучше всего характеризуют итоговые цифры – 6:3, 6:1. В следующем раунде Виктория Азаренко сразится с полькой Магдой Линетт.