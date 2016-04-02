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Виктория Азаренко выиграла теннисный турнир в Майами и вернется в топ-5 мирового рейтинга

02 апреля 2016 18:49
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Виктория Азаренко выиграла теннисный турнир в Майами.

В финале белоруска встречалась с россиянкой Светланой Кузнецовой.

Под знойным солнцем спортсменки провели 1 час 18 минут. Россиянка обыграна в двух сетах 6:3, 6:2.

Благодаря уверенной победе на кортах в Майами Виктория Азаренко в понедельник официально вернется в топ-5 мирового рейтинга. 

Это двадцатый титул в карьере Виктории и третий в нынешнем сезоне.

Напомним, в 2016 году белоруска становилась победительницей турниров в Брисбене и Индиан-Уэллсе.

# Виктория Азаренко # Теннис

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