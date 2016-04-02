Виктория Азаренко выиграла теннисный турнир в Майами и вернется в топ-5 мирового рейтинга

Виктория Азаренко выиграла теннисный турнир в Майами.

В финале белоруска встречалась с россиянкой Светланой Кузнецовой.

Под знойным солнцем спортсменки провели 1 час 18 минут. Россиянка обыграна в двух сетах 6:3, 6:2.



Благодаря уверенной победе на кортах в Майами Виктория Азаренко в понедельник официально вернется в топ-5 мирового рейтинга.

Это двадцатый титул в карьере Виктории и третий в нынешнем сезоне.

Напомним, в 2016 году белоруска становилась победительницей турниров в Брисбене и Индиан-Уэллсе.