Виктория Азаренко стартует на турнире WTA-500 в Мексике

Экс-первая ракетка планеты белоруска Виктория Азаренко сегодня примет старт в очередном турнире категории WTA-500. На сей раз в мексиканской Гвадалахаре, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска начнет соревнования сразу со второго круга, ее соперницей станет россиянка Камилла Рахимова, которая в первом раунде переиграла хорватскую теннисистку Александру Крунич – 7:5, 6:0. На корт тенниски выйдут вечером, ориентировочно в 19:00 по минскому времени. Ранее девушки ни разу не встречались на состязаниях в одиночном разряде. Напомним, неделю назад Азаренко завершила выступление на US Open, где сумела дойти до 1/16 финала. В матче третьего круга наша спортсменка проиграла китаянке Ван Яфань.