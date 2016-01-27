Виктория Азаренко покинула «Australian Open», проиграв в четвертьфинале немке Анжелике Кербер

Новости Австралии. Виктория Азаренко покидает «Australian Open». Победное шествие нашей теннисистки по Мельбурну удалось прервать Анжелики Кербер. Хотя фаворитом матча можно было смело называть Азаренко – в шести очных встречах она неизменно обыгрывала немку. Но в этот раз все сложилось иначе.

На старте матча Азаренко отдала противнице четыре гейма и Кербер по делу выиграла первый сет. Во втором наша спортсменка пыталась вернуться в игру, но остановить набравшую ход немку ей не удалось. В полуфинал проходит Кербер.

Остальными участницами этой стадии турнира являются Серена Уильямс, Агнешка Радванска и Джоанна Конта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».