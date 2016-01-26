Спортсменам-трансгендерам разрешили принимать участие в Олимпийских играх

Международный олимпийский комитет разрешил спортсменам-трансгендерам участвовать в Олимпийских играх. Решение касается всех без исключения официальных турниров. По старым правилам спортсмен, сменивший пол с мужского на женский, допускался к состязаниям только после операции и двухлетней гормональной терапии. Теперь же карантин отменен. И атлет должен всего-навсего подтвердить, что его уровень тестостерона ниже определенной планки. А вот те, кто сменил пол с женского на мужской, даже ничего не обязаны доказывать. Выступать они могут сразу и без ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.