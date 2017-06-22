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Виктория Азаренко покидает турнир в Испании, проиграв Ане Конюх

22 июня 2017 19:16
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко покинула турнир WTA Mallorca Open на стадии второго круга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

22 июня белорусской теннисистке противостояла девушка из Хорватии – Ана Конюх.

К сожалению, составить ей достойную конкуренцию у едва вернувшейся в большой теннис после родов Виктории не получилось. Первую партию Азаренко чуть не отдала под ноль, во второй смотрелась получше, но все равно не настолько, чтобы переломить ход поединка.

В итоговый протокол были вписаны цифры 6:1, 6:3 в пользу Аны Конюх.

# Виктория Азаренко # Теннис

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