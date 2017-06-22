Виктория Азаренко покидает турнир в Испании, проиграв Ане Конюх

Новости Беларуси. Виктория Азаренко покинула турнир WTA Mallorca Open на стадии второго круга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

22 июня белорусской теннисистке противостояла девушка из Хорватии – Ана Конюх.

К сожалению, составить ей достойную конкуренцию у едва вернувшейся в большой теннис после родов Виктории не получилось. Первую партию Азаренко чуть не отдала под ноль, во второй смотрелась получше, но все равно не настолько, чтобы переломить ход поединка.