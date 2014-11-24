Женщины в тайском боксе: чем привлекает этот вид спорта слабую половину человечества?

Юлия Крепчук, корреспондент:

Стереотип, что бокс – исключительно мужское занятие, уже давно устарел. Количество прекрасных дам в этом виде спорта ежегодно возрастает. Особенно популярен тайский бокс. Чем же он так интересен девушкам?

Сегодня в боксерском зале – только девушки. Вместе тренируются титулованные спортсменки и любители. У каждого – свои задачи и цели, а объединяет их тайский бокс.

Мария Валент, серебряный призер чемпионата мира 2014 г.:

В последнее время тайский бокс на самом деле стал очень популярным среди девушек, очень много девушек занимается для себя. Наверное, потому что вид спорта зрелищный, тренировки очень интенсивные, в принципе, разносторонние. И реально для фигуры, я считаю, очень подходящий вид спорта.

Тайский бокс привлекает прежде всего своей динамикой. Здесь действует принцип «разрешено все». Эффект от таких тренировок превосходит все ожидания: легкое и стройное тело, завидная растяжка плюс навыки самообороны.

Марина Зеленая, двукратная чемпионка мира по тайскому боксу:

Это замечательная дисциплина, которая поддерживает тело в тонусе, оно делает так, что дух становится совершенно стальным и стремительным.

Неслучайно сегодня у тайского бокса огромное количество почитателей. Особенно среди знаменитостей. Дженифер Лопес, Анджелина Джоли, Николь Кидман – все они поклонницы этого вида спорта.

Кристина Кучинская-Мащенко, любитель:

У меня цель привести себя в форму после вторых родов, потому что я совсем недавно родила малышку, ребеночку четыре месяца. Я до сих пор ее даже кормлю, но мне это не мешает тренироваться. Я хочу просто в короткие сроки быть красивой и удовлетворенной собой.

Мария Валент перепробовала многие виды спорта, но остановилась именно на тайском боксе, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Мария Валент, серебряный призер чемпионата мира 2014 г.:

Каким образом я пришла в тайский бокс? Я с детства очень любила фильмы с различными женщинами-воительницами, почему-то всегда привлекали единоборства. И уже в более осознанном возрасте, в 10 классе, я пошла заниматься.

Несложно убедиться: тайский бокс – не только умением владеть телом, но и замечательная терапия. Здесь как нигде можно научиться контролировать свои эмоции. Согласитесь, немаловажный фактор.

Кристина Кучинская-Мащенко, любитель:

Я очень эмоциональный человек, такой шубуршной. И чтобы могло меня чуть-чуть приостанавливать с положительным результатом, я решила попробовать тайский бокс. И мне очень сейчас нравится, я хожу очень спокойная, уравновешенная с тренировки, потому что тренировка забирает достаточно много сил. Мне хорошо.

Как и в любом виде спорта, без усилий не будет результатов.

Тренировки начинаются с кроссов или прыжков со скакалкой. Потом – бой с тенью, работа возле зеркала и в парах. Новички, как правило, начинают с основных ударов, которые нужно тщательно отработать.

Мария Валент, серебряный призер чемпионата мира 2014 г.:

Заканчивается тренировки у нас заминкой. Это упражнения на растяжку, пресс. Без пресса – это не тренировка. Каждый день, каждую тренировку мы завершаем прессом.

Первые результаты появляются через пару месяцев тренировок. Есть и прирожденные воительницы, которые выходят на ринг уже через полгода занятий.

Но победы на турнирах – не главное. Ведь, как говорят в боксе, если вы и не станете чемпионом, вы все равно станете лучше.

Юлия Крепчук, корреспондент:

Никакой жестокости, брутальности, только положительные эмоции, уверенность в себе и отлична фигура. Стоит попробовать.