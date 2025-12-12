Виктор Лукашенко прокомментировал решения МОК в пользу Беларуси

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:

Особо хочу отметить пункт о снятии запрета на проведение в Беларуси международных спортивных мероприятий, что открывает большие возможности и перспективы для расширения международного сотрудничества. Определенно, эти решения очень значимые, но при этом все еще промежуточные на пути к полному восстановлению. Снятие ограничений с юных спортсменов, я надеюсь, станет хорошей мотивацией для взрослых атлетов. Радует, что наша позиция, которая изначально была абсолютно правильной, нашла поддержку в МОК.