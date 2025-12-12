Прямой эфир

Виктор Лукашенко прокомментировал решения МОК в пользу Беларуси

12 декабря 2025 17:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко прокомментировал решение Исполкома Международного олимпийского комитета и отметил, что оно существенно улучшает положение белорусских спортсменов, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Виктор Лукашенко прокомментировал решения МОК в пользу Беларуси-2

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:
Особо хочу отметить пункт о снятии запрета на проведение в Беларуси международных спортивных мероприятий, что открывает большие возможности и перспективы для расширения международного сотрудничества. Определенно, эти решения очень значимые, но при этом все еще промежуточные на пути к полному восстановлению. Снятие ограничений с юных спортсменов, я надеюсь, станет хорошей мотивацией для взрослых атлетов. Радует, что наша позиция, которая изначально была абсолютно правильной, нашла поддержку в МОК.

Другие новости рубрики

Все новости
Баскетбольный клуб «Минск» занимает 8-е место в индексе силы ЕМЛ за ноябрь
11 декабря 2025 20:09

Баскетбольный клуб «Минск» занимает 8-е место в индексе силы ЕМЛ за ноябрь

Турнир по волейболу памяти заслуженного тренера БССР Петра Ковалёва проходит в РГУОР
11 декабря 2025 20:06

Турнир по волейболу памяти заслуженного тренера БССР Петра Ковалёва проходит в РГУОР

Фанаты финского «Хака» сожгли стадион своей команды после вылета из Премьер-лиги
11 декабря 2025 20:04

Фанаты финского «Хака» сожгли стадион своей команды после вылета из Премьер-лиги