Солигорский «Шахтёр» во втором раунде квалификации Лиги Европы

Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» добился в ответной встрече победы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Горняки» на родном стадионе принимали своего оппонента – валлийский «Конас-Ки». В первом матче удача была на стороне белорусского клуба – 3:1. Поединок на «Строителе» дался «желто-черным» очень тяжело. Моментов было немного, но все-таки хозяева поля смогли найти лазейку в обороне гостей. На 24-й минуте пенальти реализовал Элис Бакай.

Далее игра проходила в очень вязком темпе. В самой концовке матча Бордачев удвоил преимущество белорусской команды – 2:0. Команда Сергея Ташуева с общей разницей 5:1 проходит в следующий раунд, где сыграет с польским «Лехом».

Сергей Матвейчик, игрок ФК «Шахтер»:

Стиль команды очень тяжелый. Они бьют, орут – как-то тяжело привыкнуть. Каждый момент, игра рвется на куски, поэтому тяжеловато, надо держать ритм.