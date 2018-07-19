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Солигорский «Шахтёр» во втором раунде квалификации Лиги Европы

19 июля 2018 20:41
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Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» добился в ответной встрече победы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Горняки» на родном стадионе принимали своего оппонента – валлийский «Конас-Ки». В первом матче удача была на стороне белорусского клуба – 3:1. Поединок на «Строителе» дался «желто-черным» очень тяжело. Моментов было немного, но все-таки хозяева поля смогли найти лазейку в обороне гостей. На 24-й минуте пенальти реализовал Элис Бакай.

Солигорский «Шахтёр» во втором раунде квалификации Лиги Европы-1

Далее игра проходила в очень вязком темпе. В самой концовке матча Бордачев удвоил преимущество белорусской команды – 2:0. Команда Сергея Ташуева с общей разницей 5:1 проходит в следующий раунд, где сыграет с польским «Лехом».

Солигорский «Шахтёр» во втором раунде квалификации Лиги Европы-4

Сергей Матвейчик, игрок ФК «Шахтер»:
Стиль команды очень тяжелый. Они бьют, орут – как-то тяжело привыкнуть. Каждый момент, игра рвется на куски, поэтому тяжеловато, надо держать ритм.

Солигорский «Шахтёр» во втором раунде квалификации Лиги Европы-7

Сергей Ташуев, главный тренер ФК «Шахтер»:
В первый тайм немножко в позиционной атаке мы завязли. Мяч контролировали, но не создавали обмен. Постарались играть более агрессивно второй тайм. Заставили ошибиться соперника, удаление, и вдесятером стало легче. Все-таки третья игра за семь дней с такими перелетами и серьезными матчами – конечно, сложно очень.

# Футбол Беларуси # Сергей Матвейчик # Сергей Ташуев # Фотофакт

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