«Троечку должны забить – думаю, 3:0». Чего ждут болельщики от матча «Шахтёр» – «Коннас-Ки»

Новости Беларуси. Европейский футбол на белорусских газонах: солигорский «Шахтер» проводит 19 июля ответный матч первого раунда квалификации Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наш корреспондент Ярослав Писаренко вышел на прямую связь со студией из Солигорска. Минское «Динамо» вышло во второй раунд квалификации Лиги Европы

Ярослав Писаренко, СТВ:

Первый раунд квалификации Лиги Европы – это тот этап, который «Шахтер» проходить должен. Он должен делать это красиво и, что называется, на классе, потому что счет 3:1 в первой встрече однозначным фаворитом матча все-таки делает команду из Солигорска. Ну и будем объективны: «Коннас-Ки» – это не тот коллектив, которого «Шахтеру» стоит опасаться и закрываться от него в обороне.

Тем не менее, футбольная история знает множество примеров, когда команда, которая выходила заранее фаворитом, теряла свое преимущество, потому что противника недооценила. На предматчевой разминке все были серьзны и очень настроны.

Болельщики заждались успехов «Шахтера» на еврокубковой арене. Лучший результат был в 2014 году, когда команда вышла в плей-офф квалификации. Сейчас все ждут таких же успехов.

Победы ждем. Победы и прохода дальше, красивой игры и голов. Троечку должны забить, думаю, 3:0.

Ждем победы. Без разницы, главное, чтобы забили Макс Эбонг, Юрка Ковалев и Юлиус Сёке.

Мы хотим, чтобы наши выиграли. Надеемся, что будет громко, и что все будут поддерживать нашу команду.