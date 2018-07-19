«Троечку должны забить – думаю, 3:0». Чего ждут болельщики от матча «Шахтёр» – «Коннас-Ки»
Новости Беларуси. Европейский футбол на белорусских газонах: солигорский «Шахтер» проводит 19 июля ответный матч первого раунда квалификации Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наш корреспондент Ярослав Писаренко вышел на прямую связь со студией из Солигорска.
Минское «Динамо» вышло во второй раунд квалификации Лиги Европы
Ярослав Писаренко, СТВ:
Первый раунд квалификации Лиги Европы – это тот этап, который «Шахтер» проходить должен. Он должен делать это красиво и, что называется, на классе, потому что счет 3:1 в первой встрече однозначным фаворитом матча все-таки делает команду из Солигорска. Ну и будем объективны: «Коннас-Ки» – это не тот коллектив, которого «Шахтеру» стоит опасаться и закрываться от него в обороне.
Тем не менее, футбольная история знает множество примеров, когда команда, которая выходила заранее фаворитом, теряла свое преимущество, потому что противника недооценила. На предматчевой разминке все были серьзны и очень настроны.
Болельщики заждались успехов «Шахтера» на еврокубковой арене. Лучший результат был в 2014 году, когда команда вышла в плей-офф квалификации. Сейчас все ждут таких же успехов.
Победы ждем. Победы и прохода дальше, красивой игры и голов. Троечку должны забить, думаю, 3:0.
Ждем победы. Без разницы, главное, чтобы забили Макс Эбонг, Юрка Ковалев и Юлиус Сёке.
Мы хотим, чтобы наши выиграли. Надеемся, что будет громко, и что все будут поддерживать нашу команду.
Настроение хорошее не только у болельщиков, но и у самих футболистов. В последнем туре чемпионата Беларуси «Шахтер» обыграл брестское «Динамо» и сделал это уверенно, 3:1. Тем более, что валлийцам нужно атаковать – команда проиграла в первой встрече, поэтому несомненно, что «Коннас-Ки» пойдет в атаку и попытается это все отыграть. Ну а «Шахтер» будет действовать на контратаках, попытается за счет дыр в обороне команды из Уэльса найти свои мячи.