Видеорепортаж 9 февраля: минское «Динамо» не смогло приручить челябинский «Трактор»

Новости Беларуси. 9 февраля в очередном матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» проиграло челябинскому «Трактору» — 2:4.

Белорусам ли не знать, как приручить трактор. Но то ли оттого, что большую часть динамовской команды составляют легионеры, то ли потому, что в прошлой игре с «Югрой» «зубры» уже застолбили за собой место в плей-офф, испортить вечер гостям из Челябинска они не смогли.

А ведь начиналось всё очень многообещающе – первый период остался за бело-синими, которых вывел вперёд Райан Веске. Но не успели динамовские фанаты вернуться на свои места после сытного ужина в буфете «Минск-Арены», как в самом дебюте второй двадцатиминутки «Трактор» восстановил статус-кво.

В заключительной трети обе команды забыли об осторожности в защите и стали играть в открытый хоккей. Он подарил зрителям целых четыре заброшенные шайбы, три из которых, что печально – оказались в хозяйской рамке.

Второй раз за вечер вскочить со своих мест минскую публику заставил Мэтт Эллисон. Но последующие голы Чистова и Ружички в пустые ворота зафиксировали на табло цифры 4:2 в пользу челябинских визитёров, сообщили в программе СТВ-спорт.