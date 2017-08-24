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Видеофакт: Дарья Домрачева провела тренировку для команды Dream Team Минского полумарафона

24 августа 2017 20:19
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Новости Беларуси. Все меньше времени остается до Минского полумарафона. Напомню, ставший уже традиционным легкоатлетический праздник пройдет в День города – 10 сентября, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

24 августа прошла очередная тренировка команды Dream Team.

Очередная, но не обычная. Разминку для участников грядущего забега провела Дарья Домрачева. Получилось весьма спортивно и мотивирующе.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Мы очень рады, что Даша поделилась с нами секретом своей разминки. Мы очень рады, что она подошла к этому не формально, а именно так, как положено, от души, рассказала о нюансах. Я как профессиональный спортсмен скажу, что такая разминка меня действительно впечатлила как профессионала.

Мы действительно были размяты, тело готово к бою.

# Фотофакт # Вадим Девятовский # Минский полумарафон

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