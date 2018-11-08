«Верим, что БАТЭ сыграет на 100 %». Что говорят болельщики перед матчем БАТЭ – «Челси»

Новости Беларуси. Аншлаг на «Борисов-Арене», тысячи фанатов и ажиотаж в профильных магазинах. До матча 4-го тура футбольной Лиги Европы БАТЭ – «Челси» остается несколько часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Попасть на стадион уже невозможно – билеты были проданы задолго до стартового свистка.