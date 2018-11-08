«Верим, что БАТЭ сыграет на 100 %». Что говорят болельщики перед матчем БАТЭ – «Челси»
Новости Беларуси. Аншлаг на «Борисов-Арене», тысячи фанатов и ажиотаж в профильных магазинах. До матча 4-го тура футбольной Лиги Европы БАТЭ – «Челси» остается несколько часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Попасть на стадион уже невозможно – билеты были проданы задолго до стартового свистка.
Болельщики легендарного клуба прибывают в белорусскую столицу из ближнего и дальнего зарубежья. Кстати, фан-клубы «Челси» существуют во всех европейских странах. Но футбол, как и преданность команде, стирают любые границы.
Юрий Нужненко, болельщик ФК «Челси» (Санкт-Петербург):
Мы верим, что БАТЭ сыграет на 100 %. А «Челси», естественно, это чемпион.
Сыграет ли Эден Азар против БАТЭ? Главный тренер «Челси» о состоянии игрока
Комплекты формы «синих» (так называют «Челси») и «желто-синих» (это уже про БАТЭ) сейчас расходятся как горячий чай в классическую лондонскую погоду. Особой популярностью пользуются шарфы и шапки и, конечно, именные футболки.
Геннадий Собань, директор магазина экипировки:
Азар, наверное, самый топовый игрок «Челси». Претендует на него много клубов. Самый топовый игрок в «Челси», который делает результат в команде на данный момент.