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Александр Глеб перед матчем с «Челси»: Будем стараться хотя бы одно очко взять

08 ноября 2018 08:09
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Новости Беларуси. Большой футбол на «Борисов-Арене». 8 ноября в рамках Лиги Европы БАТЭ принимает гранда мирового спорта – лондонский «Челси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приезд одной из лучших команд мира вызвал большой ажиотаж: все билеты уже проданы.

Александр Глеб перед матчем с «Челси»: Будем стараться хотя бы одно очко взять-1

Александр Глеб перед матчем с «Челси»: Будем стараться хотя бы одно очко взять-3

Александр Глеб перед матчем с «Челси»: Будем стараться хотя бы одно очко взять-5

Футбольный клуб БАТЭ из года в год дарит возможность белорусским болельщикам вживую наблюдать лучшие команды мира. На этот раз в Беларусь приехал легендарный лондонский «Челси». Известно, что на «Борисов-арене» будут не только английские болельщики, но и фанаты этого клуба из разных стран. Всего ожидается более 700 зарубежных поклонников. Главный тренер и игроки БАТЭ к матчу подходят философски.

Александр Глеб перед матчем с «Челси»: Будем стараться хотя бы одно очко взять-8

Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:
Хочется убирать эту психологию отбиться, закрыться в кокон и «только нас не бейте». Пора становиться участниками, а не статистами в этих играх.

Александр Глеб перед матчем с «Челси»: Будем стараться хотя бы одно очко взять-11

Александр Глеб, полузащитник ФК БАТЭ:
Для нас эта игра тоже очень важна. Будем стараться, конечно, хотя бы одно очко взять, так как шансы на выход из группы у всех трех команд есть. Ну, я «Челси» не считаю.

Александр Глеб перед матчем с «Челси»: Будем стараться хотя бы одно очко взять-14

Напомним, что на выезде в Лондоне белорусская команда уступила «Челси» – 1:3, поэтому сегодня у БАТЭ будет шанс отыграться. Матч на «Борисов-Арене» начнется в 20.55.

Бага перед матчем БАТЭ с «Челси»: «Любой набор очков будет шагом вперед»

# Футбол Беларуси # Александр Глеб # Алексей Бага # Фотофакт

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