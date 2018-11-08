Александр Глеб перед матчем с «Челси»: Будем стараться хотя бы одно очко взять

Новости Беларуси. Большой футбол на «Борисов-Арене». 8 ноября в рамках Лиги Европы БАТЭ принимает гранда мирового спорта – лондонский «Челси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приезд одной из лучших команд мира вызвал большой ажиотаж: все билеты уже проданы.

Футбольный клуб БАТЭ из года в год дарит возможность белорусским болельщикам вживую наблюдать лучшие команды мира. На этот раз в Беларусь приехал легендарный лондонский «Челси». Известно, что на «Борисов-арене» будут не только английские болельщики, но и фанаты этого клуба из разных стран. Всего ожидается более 700 зарубежных поклонников. Главный тренер и игроки БАТЭ к матчу подходят философски.

Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:

Хочется убирать эту психологию отбиться, закрыться в кокон и «только нас не бейте». Пора становиться участниками, а не статистами в этих играх.

Александр Глеб, полузащитник ФК БАТЭ:

Для нас эта игра тоже очень важна. Будем стараться, конечно, хотя бы одно очко взять, так как шансы на выход из группы у всех трех команд есть. Ну, я «Челси» не считаю.