Верховцов – в «Крыльях Советов», Зубович – в «Ягелонии», а БАТЭ пополнился уже тремя новыми игроками

Сводку недельных межсезонных новостей начинаем с приятной вести, пришедшей в пятницу из российской Самары. В ряды тамошних «Крыльев Советов» влился уже пятый белорус. Компанию Сергею Веремко, его теске Корниленко, Дмитрию Молошу и Денису Ковбе в следующем сезоне составит защитник новополоцкого «Нафтана» Дмитрий Верховцов. Соглашение между защитником и самарским клубом рассчитано на три года.

Нападающий бобруйской «Белшины» Егор Зубович, отличившийся в минувшем чемпионате Беларуси 11 забитыми мячами и 5 результативными передачами в 32 поединках, заключил 4-летнее соглашение с польским клубом Экстраклассы «Ягелонией» из Белостока. После 17 туров новый клуб Зубовича расположился на 10 строчке сильнейшего польского дивизиона.

Пожалуй, самым активным игроком на трансферном рынке пока, как ни странно, является тот, для кого усиление состава – не самая главная жизненная необходимость – чемпион страны борисовский БАТЭ. Тем не менее, официально подтверждено, что в следующем сезоне в желто-синей форме в поход за очередным белорусским чемпионством выйдут как минимум трое новичков.

После двухлетней отлучки к нашим польским соседям в Беларусь вернулся бразильский форвард Майкон Калижури, хорошо памятный белорусским болельщикам по выступлениям за «Гомель» в сезонах 2008/2009.

Полноценный контракты с командой Виктора Гончаренко на минувшей неделе заключили еще два футболиста. Во-первых, это 22-летний левый полузащитник Завен Бадоян из Армении. В послужном списке этого атакующего хавбека два появления на поле в форме национальной команды своей страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Еще одним новобранцем БАТЭ стал македонец – 19-летний правый защитник Боян Горгиевски, ранее выступавший на родине за «Вардар» и «Металург».