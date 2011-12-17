На Кубок Австрии хоккейная сборная Беларуси отправилась в сильнейшем составе и с оптимизмом. В полуфинале уже обыграны словаки – 2:1

Столь представительный состав в декабре собрался едва ли не впервые. Хейккиля по договоренности с «Торпедо» дал отдохнуть Алексею Угарову и Виталию Ковалю, остальные же в Минск приехали – чему даже сами удивились.

Алексей Калюжный, национальная сборная Беларуси:

Такое чувство, что не только мне, но и всем захотелось поиграть в этом перерыве. Честно говоря, я даже сам не ожидал, когда увидел фамилии тех, кто собирается приехать.

Большинство игроков с Кари встретились впервые. И было видно, как буквально на наших глазах налаживается контакт между ними и тренером: объяснения у планшета занимали чуть больше времени, чем обычно, и потом еще Хейккиля постоянно что-то говорил хоккеистам во время исполнения упражнений.

Андрей Степанов, национальная сборная Беларуси:

Только приехали, что-то по одной тренировке сказать нельзя. А так все хорошо, все понятно, что тренер хочет от нас. Потренировались, поработали. Все нормально.

Такие же настроения царили и среди остальных легионеров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Все, что предлагал Хейккиля, им казалось привычным и знакомым.

Виктор Костюченок, национальная сборная Беларуси:

Главное – внимательно слушать и выполнять то, что говорят. И от этого, думаю, все придет и все получится.

Между тем, мы же помним, что перед Кубком Полесья тоже раздавались оптимистичные заявления, а уже по ходу турнира выяснилось: перевод с финского хоккейного на белорусский хоккейный требует времени и усилий.

Андрей Антонов, национальная сборная Беларуси:

Понимаете, я, допустим, у Кари второй раз, а многие – первый. Несмотря на то, что достаточно сильный состав, практически все ребята из КХЛ, за исключением нескольких, надо привыкать к модели. Всего вторая тренировка, а, в принципе, по сравнению с прошлым тренером сборной, отличия есть.

Может, все дело в классе игроков? И молодежь из белорусской Экстралиги понять тренера понимала, просто исполнить не могла? Если так, то все в порядке: теперь в распоряжении наставника хоккеисты иного калибра.

Кари Хейккиля, главный тренер сборной Беларуси:

Это игроки, которые играют в КХОЛ, опытные, талантливые. Их можно обучить быстро новой идее, системе.

Ответные комплименты не заставили себя ждать. Вообще, возможно, в Минск легионеры приехали не только из любви к сборной, но и по причине глубкого уважения к тренеру.

Алексей Калюжный, национальная сборная Беларуси:

Кари не первый год в Лиге. Когда я узнал, что его назначили, разговаривал с Денисом Платоновым, который работал с финном в Магнитогорске, рассказал, как все проходило. В принципе, я имел представление о методах.

За последнее время у меня были и финны, и чехи, и канадцы тренерами. Поэтому для нет какого-то особенного момента в том, что тренер из другой страны.

Был у нас уже канадский вектор, теперь вот – финский. И в данном случае наша Федерация подчиняется общей хоккейной моде.

Алексей Калюжный, национальная сборная Беларуси:

Посмотрите, и в Лиге финские тренера, можно сказать, показывают результат: в Нижнем Новгороде, Хабаровске. Видимо, это система работает, на нее делают ставки. Поэтому, я думаю, она должна сработать и с нашей сборной, потому что, имея такую команду, какую имеем сейчас, мы должны думать, прежде всего, что надо сделать в обороне для того, чтобы потом что-то сделать в атаке.

Еще одна возможная причина столь звездной россыпи на минском льду – удачное время. В декабре горячее дыхание плей-офф еще не так чувствуется, а вот в феврале, в следующее международное окно, многие игроки наверняка предпочтут клубные интересы – интересам сборной. Хотя Кари именно на февраль очень рассчитывает, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Кари Хейккиля, главный тренер сборной Беларуси:

У нас самая лучшая команда сейчас, которая есть. Это мы уже говорили. Конечно, может быть травма. Но сейчас самая лучшая.

Нынешний состав воспоминания о провале на Кубке Полесья тяготить не будут: большинство ведь в Гомеле не играли. Хотя, как выяснилось, внимательно следили за дебютом Хейккиля.

Андрей Степанов, национальная сборная Беларуси:

С Россией игру полностью смотрел. Сыграли неважно. Пробовали молодежь, какие-то связки.

Кое-кто из молодежи, проявившей себя на Кубке Полесья, попал и на этот сбор. В частности, Сергей Дудко из жлобинского «Металлурга» получил шанс проверить себя на новом уровне.

Сергей Дудко, национальная сборная Беларуси:

Я бы не сказал, что очень легко стало, но и не тяжело. Ребята все умные, тактически грамотно играют. Где-то полегче, где-то потяжелее. Физически потяжелее. Достаточно мощные ребята. А в тактическом плане намного легче.

Еще один игрок, которому был дан второй шанс, – Игорь Брикун. К слову, все три вратаря (он, Мезин и Горячевских) во время тренировочного процесса постоянно находились в поле внимания нового наставника голкиперов Яркко Тапола. Что касается Брикуна, то он с финном уже успел поработать на Кубке Полесья и даже получил от него ценные указания.

Игорь Брикун, национальная сборная Беларуси:

После Кубка Полесья посоветовал, над чем поработать, дал упражнения на земле, на льду. На площадке постоянно подсказывает какие-то моменты. Даже на том же Кубке Полесья после последней игры разъехались, а до этого разбирали моменты, он подсказывал что-то. Интересно работать.

Продолжит работу над собой Брикун уже в «Немане»: в выездной состав он, как и Качан из «Гомеля», и еще один гродненец Колосов, не попал, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Остальным предстояло доказать свою состоятельность в играх: против Словакии, и затем,в зависимости от результата, против Швейцарии, либо Австрии.

Виктор Костюченок, национальная сборная Беларуси:

Я думаю, на результат, конечно, тоже все смотрят. Но самое главное – это притереться, посмотреть, чтобы ребята привыкли к системе, поняли, что требует тренер.

Пока и с результатом все в порядке. Обменявшись со словаками шайбами в первом периоде, едва начался овертайм, и подопечные Кари Хейккиля сопротивление соперников сломили.