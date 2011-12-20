Сергей Рабченко (Беларусь) – Брэдли Прайс (Великобритания). Бой за титул Интерконтинентального чемпиона в первом полусреднем весе по версии WBA

Поединок состоялся 20 мая на родине британца – в городке Куинсферри, Уэльс.

Сергей Рабченко на профессиональном ринге провел 17 боев. Во всех 17-и одержал победы, из них 12 – нокаутом.

На счету Брэдли Прайса (прозвище боксера – «Sugar Sweet» («Сладкий сахарок»)) 40 боев на профессиональном ринге. 31 одна победа, из них 18 – нокаутом. Потерпел 9 поражений, четыре из них – досрочно.

Белорусский боксер во время поединка действовал слишком размашисто и, в результате, сильно устал во второй половине боя и как никогда был близок к первому в карьере поражению. Тем не менее, по мнению каждого из трех судей, Рабченко выглядел предпочтительнее своего соперника (116-112, 117-112, 116-113).

Эта победа принесла Сергею титул Интерконтинентального чемпиона WBA в первом среднем весе.