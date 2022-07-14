Вера Лапко победила Екатерину Маклакову и вышла в 1/4 теннисного турнира в Казахстане

Белоруска в непростом матче взяла верх над Екатериной Маклаковой. Несмотря на колоссальную разницу в рейтинге, а оппоненток разделяют практически 300 позиций, нашей спортсменке пришлось изрядно потрудиться, чтобы шагнуть дальше.

При этом Лапко умудрилась проиграть первый сет – 4:6. Однако затем собралась и довела дело до нужного исхода – 6:3, 6:3. А вот другая наша теннисистка Анна Кубарева с турниром попрощалась. Во втором круге одиночки она уступила Полине Кудерметовой – 1:6, 2:6.