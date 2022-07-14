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Вера Лапко победила Екатерину Маклакову и вышла в 1/4 теннисного турнира в Казахстане

14 июля 2022 13:21
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Вера Лапко вышла в четвертьфинал теннисного турнира, который играется в Казахстане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Вера Лапко победила Екатерину Маклакову и вышла в 1/4 теннисного турнира в Казахстане-1

Белоруска в непростом матче взяла верх над Екатериной Маклаковой. Несмотря на колоссальную разницу в рейтинге, а оппоненток разделяют практически 300 позиций, нашей спортсменке пришлось изрядно потрудиться, чтобы шагнуть дальше.  

Вера Лапко победила Екатерину Маклакову и вышла в 1/4 теннисного турнира в Казахстане-4

При этом Лапко умудрилась проиграть первый сет – 4:6. Однако затем собралась и довела дело до нужного исхода – 6:3, 6:3. А вот другая наша теннисистка Анна Кубарева с турниром попрощалась. Во втором круге одиночки она уступила Полине Кудерметовой – 1:6, 2:6.   

# Теннис # Вера Лапко # Екатерина Маклакова # Анна Кубарева # Полина Кудерметова # Фотофакт

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