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Велоспорт. Белорусы выиграли 13 медалей чемпионата России на треке

24 июля 2023 12:39
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13 наград и один обновленный национальный рекорд. Белорусские трековики удачно погонялись на открытом чемпионате России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Заключительный день принес нам три пьедестала.

Велоспорт. Белорусы выиграли 13 медалей чемпионата России на треке-1

В мэдисоне Евгений Королек и Денис Мазур стали вице-чемпионами, а Анна Терех и Анастасия Киптикова обзавелись бронзами. Также вторым в гите на километр стал Артем Зайцев.

# Велоспорт # Евгений Королек # Денис Мазур # Анна Терех # Анастасия Киптикова # Фотофакт

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