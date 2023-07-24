Велоспорт. Белорусы выиграли 13 медалей чемпионата России на треке

13 наград и один обновленный национальный рекорд. Белорусские трековики удачно погонялись на открытом чемпионате России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Заключительный день принес нам три пьедестала.

В мэдисоне Евгений Королек и Денис Мазур стали вице-чемпионами, а Анна Терех и Анастасия Киптикова обзавелись бронзами. Также вторым в гите на километр стал Артем Зайцев.