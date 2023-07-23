Три тренировки в день – некогда воды попить. Вот как минское «Динамо» готовится к сезону КХЛ

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. Белорусские «зубры» в деле и стягивают в команду лучшие кадры. Теперь главком Дмитрий Квартальный самолично формирует свою дружину и свой тренерский штаб. С начала лета было подписано 16 человек, список открыл обладатель Кубка Стенли игрок питерского СКА Александр Волков. Однако середина лета стала самой валовой. За пять дней под знамена минского «Динамо» стали шесть игроков и Андрей Мезин в качестве тренера, сообщили в программе «Спорттаймер».

Алексей Колосов, молодой страж ворот, завершил сезон с коэффициентом отраженных бросков более чем на 90 %, подписал контракт с «Филадельфией» на «Востоке» команда находится на 14-й позиции после регулярки НХЛ. Тем не менее Колосов на правах аренды на год остается в родных стенах бело-голубых.

Алексей Колосов, голкипер ХК «Динамо-Минск»:

Когда подписывал контракт с «Филадельфией» обсуждали это с агентом с самим клубом, с «Динамо» общались. И пришли к общему выводу, что «Динамо» сейчас лучшее место для развития. Получить много игрового времени и вырасти в игровом плане как можно выше. Каждый день своя хоккейная история. Я еще не первый номер, это надо доказывать постоянно работой и хорошей игрой. И задача – сыграть как можно больше игр. Новые ребята, новая команда, всегда знакомимся. Сейчас, в принципе, такой период. На этой недели из челябинского «Трактора» прибыл Андрей Стась. На него у коуча определенные планы.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

С Андреем мы работали, он уже довольно-таки опытный хоккеист. Хорош он на позиции вбрасывания, это его ключевая вещь. Он может и в большинстве сыграть. Мы подумаем, как его использовать. Это такая большая фигура для нас. Очень много новичков, в этом тоже есть определенные моменты, но это наша уже работа здесь, сработать хорошо. Где-то нужно будет потерпеть, подождать. Надеюсь, что будет слаженный, хороший коллектив. Хотим играть агрессивно, быстро и красиво. И побеждать, конечно. Не закрыты позиции вратаря, пару защитников, по нападающим попроще.

До прихода Шинкевича, Коробова и Стася команда имела средний возраст 21 год, теперь дружина заметно повзрослела. Кстати, у Шинкевича практически юбилей – будет 10 сезонов в КХЛ. Дмитрий и Андрей пока стартуют в восьмой раз.

Андрей Стась, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Я очень рад вернуться домой. Всегда, когда приезжал с другим клубами, очень было приятно играть, на «Минск-Арене». Обалденные болельщики и такая приятная ностальгия, как в 2016 году. Последний раз выходил на лед в майке «Динамо». И конечно, хочется скорее преодолеть этот месяц сложной работы и выйти на лед.

Парни активно вкатываются. На кэмпе в столице некогда воды попить. Три тренировки в день. В пятницу на льду двусторонние игры, которые привлекли внимания звездных ветеранов и динамовских специалистов по совместительству.

Олег Антоненко, генеральный менеджер ХК «Динамо-Минск»:

Собралось очень много молодых ребят, и отношение к тренировочному процессу, в быту везде очень хорошее. Рабочее, серьезное отношение.

Андрей Костицын, заместитель начальника спортивного отдела ХК «Динамо-Минск»:

Радует то, что ребята готовы, хороший задают темп, показывают хороший хоккей, независимо, что у них сейчас идет основная нагрузка. Закладывают фундамент к сезону.