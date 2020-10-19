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Велоспорт. Белоруска Алёна Омелюсик стала шестой на «Туре Фландрии»

19 октября 2020 21:10
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Новости Беларуси. Удачный заезд в Бельгии. Белорусская велосипедистка Алена Омелюсик попала в десятку сильнейших на «Туре Фландрии», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Велоспорт. Белоруска Алёна Омелюсик стала шестой на «Туре Фландрии»-1

Ronde van Vlaanderen – одна из самых престижных однодневных гонок в шоссейном велоспорте. В 2020 году старты среди женщин проводились в 17-й раз.

Велоспорт. Белоруска Алёна Омелюсик стала шестой на «Туре Фландрии»-4

Победу в гонке одержала представительница Нидерландов Шанталь Ван Ден Брок-Блаак. Дистанцию в 135 километров она преодолела за 3,5 часа. Ровно минуту ей проиграла основная группа преследователей, в составе которой находилась и Алена Омелюсик. В итоге белоруска пересекла финишную линию шестой, и этот результат стал для нашей гонщицы лучшим в сезоне.

На туре Фландрии Омелюсик была единственной представительницей Беларуси. Всего до финиша добрались 79 спортсменок.

# Велосипед # Алена Омелюсик # Фотофакт

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