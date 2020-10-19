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Ивашко и Герасимов успешно стартовали на турнирах, а вот Азаренко проиграла

19 октября 2020 21:07
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Новости Беларуси. Удачный день в белорусском мужском теннисе. Илья Ивашко и Егор Герасимов успешно стартовали на турнирах в Стамбуле и Кельне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ивашко и Герасимов успешно стартовали на турнирах, а вот Азаренко проиграла-1

Первым с задачей по преодолению первого круга справился Ивашко, который на турнире категории Challenger в столице Турции обыграл хозяина поляны Ерги Киркина в двух сетах – 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 83 минуты. Еще быстрее со своим соперником разобрался Егор Герасимов. В матче стартового раунда турнира ATP в Кельне белорус за час вынес немца Даниэля Альтмайера – 6:1, 6:0. В 1/8 финала Герасимова ждет оппонент посерьезней – Феликс Оже-Альяссим из Канады.

Ивашко и Герасимов успешно стартовали на турнирах, а вот Азаренко проиграла-4

Однако идеальным понедельник не получился. Виктория Азаренко в дуэте с Каролиной Муховой не смогла пройти первый круг парного разряда турнира в Остраве. Белорусско-чешский альянс в трех партиях уступил российско-латвийскому дуэту Вера Звонарева – Алена Остапенко.

# Теннис # Илья Ивашко # Егор Герасимов # Ерги Киркин # Даниэль Альтмайер # Феликс Оже-Альяссим # Виктория Азаренко # Каролина Мухова # Вера Звонарева # Алена Остапенко # Фотофакт

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