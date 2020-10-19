Ивашко и Герасимов успешно стартовали на турнирах, а вот Азаренко проиграла

Новости Беларуси. Удачный день в белорусском мужском теннисе. Илья Ивашко и Егор Герасимов успешно стартовали на турнирах в Стамбуле и Кельне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первым с задачей по преодолению первого круга справился Ивашко, который на турнире категории Challenger в столице Турции обыграл хозяина поляны Ерги Киркина в двух сетах – 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 83 минуты. Еще быстрее со своим соперником разобрался Егор Герасимов. В матче стартового раунда турнира ATP в Кельне белорус за час вынес немца Даниэля Альтмайера – 6:1, 6:0. В 1/8 финала Герасимова ждет оппонент посерьезней – Феликс Оже-Альяссим из Канады.