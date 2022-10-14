Велоспорт. Артём Королёк обновил рекорд Беларуси в индивидуальном преследовании

Продолжается чемпионат России по велоспорту на треке в Санкт-Петербурге. Третий день турнира также стал для сборной Беларуси успешным, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В индивидуальной гонке преследования на дистанции три километра наши девушки заняли практически весь пьедестал. Анна Терех взяла золото, а Анастасия Киптикова – серебро. При этом в утренней сессии рекорд Беларуси установил Артем Королек. Он улучшил достижение в индивидуальном преследовании почти на три секунды. 15 октября борьба возобновится. В программе – омниум.