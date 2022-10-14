Футбол. Известны результаты матчей 25-го тура ЧБ

«Динамо-Минск» второй раз кряду сыграло вничью. В этот раз дома в матче с «Торпедо». Итоговые цифры противостояния – 2:2. Счет на 13-й минуте открыли минчане. Причем Артем Концевой забил прямым ударом с углового. Через несколько минут уже жодинцы праздновали успешное взятие ворот. Во втором тайме сценарий повторился – хозяева забили, гости сравняли. Ничья не позволила минчанам удержаться на вершине турнирной таблицы. Они уступили пальму первенства солигорскому «Шахтеру». 15 октября в расписании четыре поединка.