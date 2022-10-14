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Футбол. Известны результаты матчей 25-го тура ЧБ

14 октября 2022 19:54
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Новости Беларуси. Развязка все ближе. В национальном футбольном чемпионате стартовал 25-й тур, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Известны результаты матчей 25-го тура ЧБ -1

«Динамо-Минск» второй раз кряду сыграло вничью. В этот раз дома в матче с «Торпедо». Итоговые цифры противостояния 2:2. Счет на 13-й минуте открыли минчане. Причем Артем Концевой забил прямым ударом с углового. Через несколько минут уже жодинцы праздновали успешное взятие ворот. Во втором тайме сценарий повторился хозяева забили, гости сравняли. Ничья не позволила минчанам удержаться на вершине турнирной таблицы. Они уступили пальму первенства солигорскому «Шахтеру». 15 октября в расписании четыре поединка.

# Футбол Беларуси # Артем Концевой # Фотофакт

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