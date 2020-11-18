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  • Василиса Марзалюк: планируем от лица белорусских атлетов обратиться в МОК о своем несогласии с Фондом спортивной солидарности

Василиса Марзалюк: планируем от лица белорусских атлетов обратиться в МОК о своем несогласии с Фондом спортивной солидарности

18 ноября 2020 20:54
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Новости Беларуси. Некоторые белорусские атлеты планируют обратиться в МОК по поводу своего несогласия с призывом лишить комитет нашей страны признания в международном олимпийском сообществе. Об этом в ходе совещания в НОК Беларуси заявила борчиха Василиса Марзалюк, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Василиса Марзалюк: планируем от лица белорусских атлетов обратиться в МОК о своем несогласии с Фондом спортивной солидарности-1

Василиса Марзалюк, член женской сборной Беларуси по вольной борьбе:
Мы планируем от лица белорусских атлетов обратиться в Международный олимпийский комитет о своем несогласии с Фондом спортивной солидарности о том, чтобы лишить наш Национальный олимпийский комитет аккредитации.

Я считаю, что никакие политические разногласия не должны мешать олимпийскому движению. Я как спортсмен, конечно, очень переживаю, для меня Игры в Токио если будут, то будут последние. Поэтому здесь положены огромные ресурсы, большинство спортсменов, лидеров команд тренируются, готовятся к Олимпиаде.

Я надеюсь, что мы все-таки сможем отстоять свою позицию и большинство спортсменов действительно поддержат мое предложение и мы сможем как-то эту ситуацию выровнять.

# Белорусские спортсмены # Василиса Марзалюк # Фотофакт

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