Василиса Марзалюк: планируем от лица белорусских атлетов обратиться в МОК о своем несогласии с Фондом спортивной солидарности

Новости Беларуси. Некоторые белорусские атлеты планируют обратиться в МОК по поводу своего несогласия с призывом лишить комитет нашей страны признания в международном олимпийском сообществе. Об этом в ходе совещания в НОК Беларуси заявила борчиха Василиса Марзалюк, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Василиса Марзалюк, член женской сборной Беларуси по вольной борьбе:

Мы планируем от лица белорусских атлетов обратиться в Международный олимпийский комитет о своем несогласии с Фондом спортивной солидарности о том, чтобы лишить наш Национальный олимпийский комитет аккредитации.

Я считаю, что никакие политические разногласия не должны мешать олимпийскому движению. Я как спортсмен, конечно, очень переживаю, для меня Игры в Токио если будут, то будут последние. Поэтому здесь положены огромные ресурсы, большинство спортсменов, лидеров команд тренируются, готовятся к Олимпиаде.

Я надеюсь, что мы все-таки сможем отстоять свою позицию и большинство спортсменов действительно поддержат мое предложение и мы сможем как-то эту ситуацию выровнять.