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Василий Березуцкий об игре с Алжиром: Постараемся выложиться на 300 процентов

26 июня 2014 09:06
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Новости России. Василий Березуцкий, капитан сборной России по футболу, заявил, что в преддверии матча с Алжиром, команда осознает возложенную на нее ответственность и обещает бороться до конца.

Напомним, в ночь с 26 на 27 июня по белорусскому времени Россия выяснит отношения со сборной Алжира. На кону – путевка в плей-офф чемпионата мира по футболу.

Что нужно России, чтобы выйти в плей-офф? Читайте здесь!

Василий Березуцкий, капитан сборной России по футболу:
Мы будем думать о стране, мы понимаем нашу ответственность. Поэтому постараемся выложиться на все 300 процентов, чтобы не было вопросов по поводу нашего отношения к футболу и желания играть. У нас есть четкое понимание, как противостоять атакующей линии сборной Алжира. Мы отрабатывали новые тактические схемы. Думаю, мы непременно забьем.

Как супруга и сын Василия Березуцкого болеют за российскую сборную на чемпионате мира по футболу? Смотрите здесь!

# Чемпионат мира по футболу # Василий Березуцкий

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