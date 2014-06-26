Василий Березуцкий об игре с Алжиром: Постараемся выложиться на 300 процентов

Новости России. Василий Березуцкий, капитан сборной России по футболу, заявил, что в преддверии матча с Алжиром, команда осознает возложенную на нее ответственность и обещает бороться до конца.

Напомним, в ночь с 26 на 27 июня по белорусскому времени Россия выяснит отношения со сборной Алжира. На кону – путевка в плей-офф чемпионата мира по футболу.

Что нужно России, чтобы выйти в плей-офф? Читайте здесь!

Василий Березуцкий, капитан сборной России по футболу:

Мы будем думать о стране, мы понимаем нашу ответственность. Поэтому постараемся выложиться на все 300 процентов, чтобы не было вопросов по поводу нашего отношения к футболу и желания играть. У нас есть четкое понимание, как противостоять атакующей линии сборной Алжира. Мы отрабатывали новые тактические схемы. Думаю, мы непременно забьем.